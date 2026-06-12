Les Produits du Québec et Aliments du Québec invitent la population à poser un geste collectif et concret en faveur de l'économie d'ici

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - La Journée « Le 12 juin, j'achète un produit québécois » est de retour pour une deuxième édition. L'an dernier, le mouvement a rallié un grand nombre de Québécois, dont de nombreux élus et personnalités publiques. Les Produits du Québec et Aliments du Québec, avec le soutien du ministre délégué à l'Économie, M. Daniel Bernard, et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invitent à nouveau les Québécoises et les Québécois à acheter un produit d'ici, à le partager sur les réseaux sociaux et à encourager deux autres personnes à faire de même. Une mécanique simple, virale et rassembleuse, qui transforme l'achat local en geste collectif visible.

Un mouvement qui s'installe dans le temps

Lancée en 2025 et inspirée de l'initiative « Le 12 août, j'achète un livre québécois », la Journée « Le 12 juin, j'achète un produit québécois » s'inscrit dans une démarche à long terme. L'ambition est claire : faire du 12 juin un repère annuel dans le calendrier des Québécois, soit une journée qui, par la répétition et la régularité, transforme un geste ponctuel en réflexe durable.

« Les défis économiques récents nous ont montré à quel point nos entreprises méritent notre engagement collectif. Chaque fois qu'un consommateur choisit un produit québécois, il pose un geste concret pour protéger des emplois, soutenir une entreprise d'ici et renforcer l'économie de sa région. Le 12 juin, je vous invite à faire de ce réflexe une fierté, et à le garder les 364 jours suivants. »

- Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Choisir un aliment québécois, c'est bien plus qu'un acte d'achat, c'est une reconnaissance du travail de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, de nos aquaculteurs et de nos transformateurs. L'achat local accroît notre capacité collective à nourrir le Québec et contribue ainsi à notre autonomie alimentaire. Ensemble, faisons de ce choix un réflexe et une fierté partagée. Le 12 juin, j'achète un produit québécois! »

- Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Une mécanique simple et virale

Tous les produits québécois sont à l'honneur, alimentaires comme non alimentaires. Les deux organismes offrent aux consommateurs des repères fiables pour identifier facilement les produits d'ici. Les entreprises et commerces de proximité sont également invités à s'afficher : que ce soit par une mise en valeur en magasin, une promotion spéciale ou une publication sur leurs propres réseaux sociaux, chaque geste compte.

« Les produits d'ici, ce ne sont pas que des articles sur une tablette : ce sont des emplois, des familles et des communautés qui font le Québec. Les choisir, c'est reconnaître leur valeur et contribuer à ce que ce savoir-faire continue de fleurir ici. Le 12 juin, nous invitons les Québécois à poser ce geste consciemment et collectivement, pour qu'il devienne naturel. Parce que soutenir nos entreprises et nos communautés, ça commence dans notre panier. »

- Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec

« Depuis 30 ans, chez Aliments du Québec, nous voyons à quel point les consommateurs québécois ont à cœur de choisir les aliments d'ici lorsqu'ils peuvent les identifier facilement, grâce à des repères clairs et fiables, comme les marques de certification d'Aliments du Québec. Le 12 juin est une belle occasion de rappeler que chaque achat local contribue à faire vivre nos producteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs et tout un savoir-faire qui nous rassemble. Choisir un aliment d'ici, c'est poser un geste simple, accessible et porteur pour l'ensemble du Québec. »

- Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Faits saillants

Les Produits du Québec

Fondé en 2021, l'organisme Les Produits du Québec a pour mission d'encourager l'économie d'ici. En avril 2022, il a lancé la famille de marques de certification Les Produits du Québec, laquelle se décline en trois catégories : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

En date du 12 juin 2026, 329 entreprises avaient obtenu l'une des trois marques de certification mises en place par Les Produits du Québec, pour un total de plus de 148 000 produits vérifiés.

Aliments du Québec

Fondé en 1996 par les membres de la filière agroalimentaire québécoise, Aliments du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'industrie bioalimentaire, au profit de l'économie québécoise.

Il y a plus de 30 000 aliments certifiés Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec ou leurs déclinaisons biologiques.

Son processus de vérification est certifié ISO 9001:2015.

Plus de 1 800 entreprises sont adhérentes d'Aliments du Québec.

Plus de 1000 restaurants et 1000 institutions adhèrent au programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu.

Pour plus d'information : https://www.le12juin.ca/

Lien vers le Dropbox pour l'ensemble du matériel mis à votre disposition, soit les logos (Les Produits du Québec, Aliments du Québec, Journée j'achète un produit québécois) et le visuel officiel : Dropbox - J'achète un produit québécois

SOURCE Les Produits du Québec et Aliments du Québec

Source et renseignements : Pour Les Produits du Québec, Claudia Landry, Directrice principale, Décision, 438-830-7733, [email protected]; Pour Aliments du Québec, Annie Martineau, Conseillère communication, [email protected]