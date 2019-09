Le mouvement HeForShe mobilise les étudiants au Canada pour l'égalité entre les sexes

La tournée de cette année s'inspire de la réussite de la tournée inaugurale #GetFree en 2015 au Royaume-Uni et France qui a touché 140 000 étudiants et de la tournée aux États-Unis #GetFree en 2018 qui a touché 85 000 étudiants. La tournée devrait toucher cette année plus de 100 000 chefs de files et militants étudiants.

Au Canada, les Nations unies s'associent au cabinet du premier ministre et au chef de la direction de DeBeers Group - tous deux champions de l'initiative thématique Lui pour elle. Le premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à promouvoir auprès de la jeunesse du Canada le rôle que doivent jouer les garçons et les jeunes hommes pour en finir avec l'inégalité entre les sexes. Bruce Cleaver, chef de la direction de De Beers Group s'est engagé à accélérer l'avancement des femmes et a offert ces deux dernières années plus de 20 bourses en sciences et technologies à des étudiantes canadiennes.

« Cela nous inspire de voir que notre partenariat avec De Beers Group a attiré de grandes institutions scientifiques et technologiques du Canada et de jeunes esprits brillants à explorer comment nous pouvons travailler ensemble pour créer un monde plus égalitaire, » a expliqué Phumzile Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale adjointe et directrice générale d'ONU Femmes. « Lorsque nous parlons à des étudiants et que nous écoutons leurs idées sur la manière d'implanter le changement, nous obtenons la perspective et l'élan nécessaires pour rassembler toutes les générations des défenseurs de l'égalité des sexes afin d'accélérer les progrès. »

« De Beers Group est en cours d'évolution pour devenir une entreprise plus inclusive et diverse, où chacun se sent respecté et valorisé, où la diversité de pensée, de capacités et d'expérience est encouragée et bienvenue et où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer et a l'opportunité de réaliser tout son potentiel, » a déclaré Mpumi Zikalala, directrice générale et responsable des opérations de De Beers Group. « Nous sommes fiers d'apporter ce message aux jeunes qui étudient dans des institutions d'enseignement supérieur au Canada, où nos efforts se centrent, par le biais de notre programme de bourses, sur la promotion des matières scientifiques et technologiques pour les jeunes femmes. Notre objectif ultime est de permettre aux filles et jeunes femmes de catalyser un changement réel et durable vers lequel nous voulons mener notre entreprise et les communautés où nous sommes présents. »

La tournée de cette année comprendra des invités spéciaux comme Édgar Ramírez, acteur et ambassadeur mondial de bonne volonté de l'UNICEF et Paul Brandt, vedette de musique country et fondateur de #NotInMyCity. Le FC Edmonton de la Première ligue canadienne participera à un match de soccer mixte avec l'équipe féminine de l'université Concordia d'Edmonton visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le sport.

Pour sa tournée canadienne #GetFree, l'équipe HeForShe voyagera dans un bus électrique Proterra respectueux de l'environnement, qui est conforme aux normes de durabilité des objectifs de développement durable des Nations Unies.

À propos de HeForShe

Créé par ONU Femmes, l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le mouvement de solidarité HeForShe (« lui pour elle ») pour l'égalité des sexes propose une approche systématique et une plateforme ciblée où un public mondial peut s'engager et devenir un acteur de changement afin de concrétiser à notre époque l'égalité des sexes. HeForShe invite des gens du monde entier à faire front commun comme partenaires de l'égalité pour élaborer une vision partagée d'un monde d'égalité des sexes et implémenter des solutions spécifiques et localement pertinentes pour le bien de l'Humanité. Faites le premier pas pour l'égalité des sexes sur www.HeForShe.org

À propos de De Beers Group

De Beers Group est membre d'Anglo American plc group. Fondé en 1888, De Beers Group est le principal groupe diamantaire au monde avec une grande expertise dans l'exploration, l'exploitation minière et la commercialisation des diamants. Avec ses partenaires de coentreprise, De Beers Group emploie plus de 20 000 personnes dans tout le secteur diamantaire et c'est le premier producteur au monde de diamants en valeur, avec des exploitations minières au Botswana, au Canada, en Namibie et en Afrique du Sud. S'inscrivant dans la philosophie de fonctionnement de l'entreprise, les personnes qui forment De Beers Group s'engagent à 'construire pour toujours', selon son mot d'ordre « Building Forever », en apportant une contribution durable aux communautés dans lesquelles elles vivent et travaillent et en transformant les ressources naturelles en richesse nationale partagée. Pour en savoir plus sur De Beers Group, rendez-vous sur www.debeersgroup.com

Personne-ressource pour les médias :

Nations unies heforshe@unwomen.org De Beers Group Tom.ormsby@debeersgroup.com Université de Waterloo matthew.grant@uwaterloo.ca Université McGill info.communications@mcgill.ca Université Concordia d'Edmonton sarawjeet.panesar@concordia.ab.ca Université de Calgary sean.myers2@ucalgary.ca Institut de technologie de la Colombie-Britannique jleszczynski2@bcit.ca



