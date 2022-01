Le mouvement du Défi 28 jours sans alcool MC revient pour une 9e édition!

En février 2022, le Défi 28 jours sans alcool MC, on le fait ensemble pour nous et pour la cause!

MONTRÉAL, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une 9e édition, la Fondation Jean Lapointe est fière d'annoncer le retour en force du Défi 28 jours sans alcool MC avec l'appui des produits sans alcool Hickson et JP Chenet. À travers cette collecte de fonds d'envergure, la Fondation Jean Lapointe invite la population québécoise à rejoindre le mouvement et à participer au Défi 28 jours sans alcool MC afin d'amasser 1 500 000 $ pour poursuivre son travail de soutien à la prévention des dépendances. En effet, ce montant permettra le déploiement de programmes de prévention en lien avec la consommation d'alcool et d'autres substances ainsi que la cyberdépendance auprès de milliers d'adolescents en milieu scolaire.

Des porte-paroles d'exception et des ambassadeurs engagés

Le Défi sans alcool 2022 compte sur le précieux appui de ses deux porte-paroles : Jean-Michel Anctil et Anouk Meunier. Avec eux, ce sont 28 ambassadeurs qui relèveront le défi à travers toute la province comme Dan Bigras, Luc Picard, Anik Jean, Éliane Gagnon, Ève Salvail, Eva Avila, Dominique Thibault, PB Rivard, Pierre-Luc Racine, Catherine De Sève et bien d'autres qui soutiennent ce mouvement collectif grandissant ayant rassemblé plus de 33 000 participants en 2021.

Vivre l'expérience 28 jours

Participer au Défi 28 jours sans alcool MC, c'est rejoindre un mouvement rassembleur qui résonne à travers la province et contribuer au financement d'une cause ayant à cœur l'épanouissement d'une jeunesse québécoise en santé. Ainsi, chacun devient un vecteur de changement social. Sans oublier qu'à travers cette collecte de fonds d'envergure, les participants auront accès à une plateforme de don interactive afin de mobiliser leur entourage au nom de la cause. Ils recevront aussi une boîte à mocktail contenant des produits locaux sans alcool pour les soutenir durant le Défi pour tous les dons de 128 $ ou plus.

« Depuis le début du Défi 28 jours sans alcool, la Fondation a pu rencontrer plus de 600 000 jeunes partout au Québec pour parler des dépendances. Nous comptons, cette année encore, sur le soutien de la population pour continuer notre mission et nous invitons les gens à être généreux. Saisissons ensemble cette opportunité de prendre soin de nous en réfléchissant à nos habitudes de consommation tout en contribuant à offrir un avenir en santé aux futures générations, souligne Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe. »

« C'est avec fierté que le Groupe Triani appuie le Défi 28 jours sans alcool MC pour une 2e année consécutive! Nous sommes d'ailleurs très heureux d'annoncer que nous soutiendrons cette collecte de fonds d'envergure pour les 3 prochaines années à titre de partenaire principal et exclusif! À nos yeux, il est primordial de soutenir la cause de la prévention et l'éducation des jeunes en matière de dépendance afin de les aider à faire des choix éclairés pour leur futur, souligne Joannie Couture, cofondatrice et VP directrice générale du groupe Triani. »

Personnaliser son Défi 28 jours sans alcool

Le Défi 28 jours sans alcool MC est toujours accessible pour tous avec trois possibilités d'inscription : bronze (semaine sans alcool), argent (fin de semaine sans alcool) et or (28 jours sans alcool). Les participants peuvent s'inscrire dès maintenant, seuls ou en équipe, grâce à un don de 28 $. Les donateurs souhaitant appuyer la cause pourront parrainer un participant. Enfin, si vous êtes sensible à la cause, vous pourrez nous aider à atteindre notre objectif de collecte de fonds en donnant, tout simplement.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au defi28jours.com.

Agir maintenant pour soutenir la jeunesse québécoise

Plus qu'un mouvement collectif de sensibilisation à une consommation saine, le Défi 28 jours sans alcool MC est une cause sociale ayant pour objectif l'épanouissement d'une jeunesse québécoise en santé. Le travail de prévention et de sensibilisation aux dépendances est d'autant plus essentiel dans le contexte de pandémie où les jeunes sont vulnérables et donc potentiellement plus enclins à consommer de l'alcool et d'autres substances. En effet, selon une étude de la Commission de la santé mentale du Canada1 menée de 2020 à 2021, 45 % des jeunes font état de symptômes d'anxiété modérés à graves, et environ 40 % de ceux consommant de l'alcool et (ou) du cannabis signalent une augmentation de leur usage au cours du dernier mois ainsi qu'une réduction de leur capacité à gérer le stress découlant de la pandémie. Or, nous savons que le fait de commencer tôt à consommer des substances, allié au fait d'avoir une consommation considérable et fréquente, augmente le risque de développer une consommation problématique plus tard.2 Il est donc important d'agir maintenant afin d'accompagner les jeunes Québécois en milieu scolaire et les informer des risques liés à la consommation d'alcool et d'autres substances.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

Depuis ses débuts en 1982, la Fondation Jean Lapointe est rapidement devenue un chef de file philanthropique dans le soutien à la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances affectant la population, et plus précisément les jeunes adolescents du Québec. Grâce à ses sollicitations et ses événements-bénéfices (dont le renommé Défi 28 jours sans alcool MC) ainsi qu'à l'implication de ses partenaires, donateurs et bénévoles, la Fondation Jean Lapointe soutient financièrement des programmes de prévention déployés auprès de milliers de jeunes. Au fil des années, le Défi 28 jours sans alcool MC est devenu un mouvement ayant rassemblé plus de 77 647 participants pour un montant amassé de 3 945 286 $.

INFORMATIONS : Fondation Jean Lapointe | Défi 28 jours sans alcool MC | Suivez les aventures de nos porte-paroles!

