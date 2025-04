Un don de 5 millions de dollars de RBC aidera 850 médecins formés à l'étranger à relancer leur carrière au Canada

TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le Canada fait face à une crise des soins de santé, avec des millions de personnes n'ayant pas accès à un médecin de famille et une pénurie de médecins qui s'aggrave partout au pays. Le 1er mai, le Moulin Microcrédits élargit son soutien aux médecins formés à l'étranger, grâce à un don de 5 millions de dollars de RBC. Ce financement aidera 850 médecins à relancer leur carrière au cours des cinq prochaines années, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé pour les Canadiens. Il s'agit du plus important don corporatif jamais reçu par le Moulin en soutien aux travailleurs de la santé.

En pleine crise du système de santé au Canada, le Moulin Microcrédits, avec le soutien d'un don de 5 millions de dollars de la RBC, aidera 850 médecins formés à l'international à relancer leur carrière et à améliorer l'accès aux soins de santé partout au pays.

Cette annonce coïncide d'ailleurs avec la Journée nationale des médecins, célébrée le 1er mai, une journée consacrée à la reconnaissance des contributions des médecins à travers le pays.

Un récent rapport de Santé Canada, Caring for Canadians: Canada's Future Health Workforce (janvier 2025), souligne le besoin urgent de davantage de médecins au Canada, car la formation locale ne suffit pas à répondre à la demande. Les médecins formés à l'étranger (MFE) sont essentiels pour résoudre cette crise, mais la majorité d'entre eux peinent à reprendre leur carrière en raison des coûts élevés et de la complexité des démarches d'accréditation, du manque d'opportunités et de l'accès limité au crédit pour financer leurs démarches.

Le Moulin aide ces nouveaux arrivants hautement qualifiés en leur offrant des prêts à faible taux d'intérêt, du coaching et du mentorat pour faciliter la reconnaissance de leurs diplômes étrangers et leur réaccréditation.

Aujourd'hui, le Moulin et RBC -- partenaires depuis 2006 -- renforcent leurs efforts pour éviter la perte de précieux talents médicaux. Le nouveau don de RBC financera des prêts et un soutien complet pour les médecins formés à l'étranger éligibles au Programme de prêt pour la réaccréditation en santé du Moulin. Ce soutien comprend un coaching personnalisé, des formations en littératie financière, des ressources numériques pour la carrière et du mentorat. Grâce à ce financement élargi, davantage de MFE pourront contribuer à améliorer l'accès aux soins primaires et l'équité en santé partout au Canada.

« Le Canada connaît une pénurie critique de médecins, mais compte aussi de nombreux médecins formés à l'étranger désireux de reprendre leur carrière ici. Nous sommes ravis que, grâce au soutien de RBC, ces médecins nouvellement arrivés puissent couvrir les coûts de leur réaccréditation, et que les Canadiens aient accès à des centaines de médecins supplémentaires. Toute l'équipe du Moulin est extrêmement reconnaissante envers RBC pour sa vision, son financement et son soutien », déclare Claudia Hepburn, PDG du Moulin Microcrédits.

« La crise des soins de santé au Canada est aggravée par les pénuries de personnel, l'épuisement professionnel et les taux d'attrition élevés », explique Andrea Barrack, vice-présidente principale, Durabilité et Impact chez RBC. « En plus de nos dons à plus de 50 hôpitaux canadiens, notre soutien au Moulin s'inscrit dans notre ambition plus large d'aider à requalifier, perfectionner et renforcer la résilience de notre main-d'œuvre, y compris les travailleurs de la santé, qui sont essentiels à notre prospérité collective. »

Des entrevues sont disponibles.

CONTEXTE

Aperçu du Moulin Microcrédits

Le Moulin Microcrédits est un organisme de bienfaisance national fondé en 2005, dont la mission est d'aider les immigrants qualifiés à atteindre la prospérité économique. Grâce à un modèle unique de finance sociale, le Moulin accompagne les nouveaux arrivants dans leur parcours professionnel en leur offrant des prêts de carrière accessibles et abordables, ainsi que des services de soutien pour surmonter les obstacles à l'emploi. Le Moulin a aidé plus de 13 000 clients issus de plus de 150 pays et actifs dans divers secteurs professionnels, notamment la santé, les affaires, les technologies de l'information et les STIM. Plus de la moitié de nos clients sont des professionnels de la santé formés à l'étranger (PSFE), incluant des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes et bien d'autres. www.lemoulinmicrocredits.org

Informations supplémentaires (en anglais) :

Santé Canada estime la pénurie actuelle de médecins au Canada à 23 000 professionnels ( Source : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/health-human-resources/workforce-education-training-distribution-study.html ).

). Une récente enquête de Unity Health Toronto révèle que 6,5 millions de Canadiens n'ont pas de fournisseur de soins régulier (médecin ou infirmier praticien). En 2024, l'ICIS a rapporté que 5 millions de Canadiens avaient des difficultés à accéder aux soins primaires.

Le prêt pour la réaccréditation en santé du Moulin est offert à un taux d'intérêt de 4,95 %, indexé sur le taux préférentiel.

