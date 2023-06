Compte tenu de l'importance nationale que revêt cette commémoration, le comité directeur dirigé par des survivants a obtenu le consensus de la nation algonquine Anishinabeg et des survivants avant de sélectionner le site du monument, qui sera sur le territoire traditionnel algonquin

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 20 juin 2023 /CNW/ - Dans l'esprit et l'intention de l'appel à l'action no 81 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), le comité directeur dirigé par des survivants a annoncé aujourd'hui que le Monument national sur les pensionnats autochtones sera érigé sur la Colline du Parlement, à Ottawa. Le site, qui se trouve près de l'édifice de l'Ouest, a été béni par des Aînés lors d'une cérémonie spéciale.

Le Monument national sur les pensionnats autochtones sera un lieu de rassemblement où les Autochtones et l'ensemble de la population canadienne pourront se rendre pour honorer les survivants et tous les enfants qu'ont perdus les familles et les communautés concernées.

Compte tenu de l'importance nationale que revêt cette commémoration, le comité directeur dirigé par des survivants a travaillé en collaboration avec la nation algonquine Anishinabeg et des survivants afin d'obtenir un consensus quant au site où ériger le monument, lequel sera sur le Territoire algonquin traditionnel non cédé. Ce consensus est une première pour un monument situé sur la Colline du Parlement.

Le comité directeur dirigé par des survivants, qui compte 16 membres, a été formé afin de superviser le projet de monument jusqu'à son achèvement. Il continuera d'orienter les travaux et de fournir des conseils sur des éléments comme le processus d'élaboration du Monument et la préparation du contenu éducatif et de la programmation sur le terrain, et veillera à ce que les travaux respectent les valeurs autochtones.

« En collaboration avec le peuple algonquin, nous avons décidé que le Monument national sur les pensionnats autochtones serait installé sur la Colline du Parlement. Il n'y a pas de meilleur endroit que la capitale nationale pour rassembler la population et les visiteurs afin d'honorer les personnes qui ont souffert et celles qui ont perdu la vie à cause des pensionnats autochtones. »

-- Eugene Arcand, survivant cri

« Pour nos communautés et le peuple inuit qui ont beaucoup souffert à cause des pensionnats autochtones, il est extrêmement important de contribuer au choix de l'emplacement pour ce monument national. Nos voix sont aussi fortes que notre volonté, et je suis très fière de représenter les Inuit au sein de ce comité voué à honorer les survivants. »

-- Navalik Tologanak, survivante inuite

« Nous avons pris grand soin de sélectionner un emplacement de choix, à la hauteur du monument national qui sera dédié aux survivants des pensionnats autochtones et aux personnes qui ne sont jamais retournées chez elles. Nous espérons que ce site sur la Colline du Parlement attirera les visiteurs de partout sur la planète pour qu'ils en apprennent plus sur notre histoire et sur les traitements endurés par les Autochtones qui ont fréquenté ces établissements. »

-- Jimmy Durocher, survivant métis

Le site retenu, près de l'édifice de l'Ouest sur la Colline du Parlement, pourra accueillir des cérémonies, des commémorations et des activités spéciales.

En avril 2022, un comité directeur dirigé par des survivants a été créé pour superviser le projet de monument jusqu'à son achèvement.

