La franchise de l'équipe Canada SailGP est détenue par Fred Pye, homme d'affaires innovateur qui a grandi à Montréal, spécialiste en investissement et marin de longue date. La mission de l'équipe sera double : faire progresser le sport au Canada et favoriser un accès vers la pratique de la voile de haut niveau.

« Ma vision est de servir de catalyseur pour l'expansion de la voile au Canada. Je souhaite ainsi créer un impact sur les générations futures de notre communauté et inspirer nos athlètes à atteindre des objectifs ambitieux dans le but de représenter notre pays au niveau international », a affirmé M. Pye.

« J'ai investi dans SailGP parce que je crois qu'il représente l'avenir du sport avec son engagement envers la durabilité environnementale, l'énergie propre et l'impact social. De plus, les courses sont incroyablement divertissantes et accessibles. »

Mettant en vedette les meilleurs athlètes du sport, le Canada se joindra aux équipes de l'Australie, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suisse et des États-Unis lors de la saison 3, qui se déroulera en 2022-2023, et qui comptera dix événements.

SailGP a été lancé en 2018 et se trouve actuellement dans les dernières étapes de sa deuxième saison. Il reste encore deux événements à Sydney et San Francisco avant le couronnement du champion de la saison 2. Cette annonce fait suite à un événement exceptionnel à Cadix, en Andalousie. On y a accueilli la plus grande foule de la saison à ce jour -- tant sur l'eau qu'en dehors -- au cours de l'événement de deux jours les 9 et 10 octobre.

Avec deux nouvelles franchises ainsi que les annonces récentes confirmant que Sir Ben Ainslie devenait propriétaire majoritaire de l'équipe de Grande-Bretagne SailGP et que ROCKWOOL devenait l'opérateur de l'équipe danoise, la ligue mondiale s'impose rapidement comme l'une des nouvelles propriétés sportives les plus passionnantes.

Russell Coutts, PDG de SailGP, a déclaré : « Il s'agit d'une autre étape fantastique pour notre ligue mondiale. Lorsque nous l'avons lancé en 2018, notre intention était de bâtir dix équipes et dix événements pour la saison 5. Je suis donc très heureux que nous ayons pu accélérer l'expansion et atteindre cet objectif deux ans plus tôt que prévu. Ceci valide le modèle que nous avons choisi pour SailGP et constitue une étape importante de notre chemin vers une ligue de niveau mondial. »

« En travaillant avec Fred et l'équipe canadienne, il est clair que la passion et la détermination font partie intégrante de leur groupe et cela correspond parfaitement à la vision de SailGP. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Canada SailGP dans notre ligue de championnat et je suis personnellement impatient de voir dix équipes sur la ligne de départ pour la saison 3. »

SailGP et l'équipe Canada SailGP vont explorer des ports et des villes hôtes idéales pour les fans partout au pays afin d'organiser le tout premier événement SailGP au Canada en 2022. De plus amples détails sur l'équipe Canada SailGP -- y compris le pilote -- seront dévoilés en temps et lieu.

À PROPOS DE SAILGP // SailGP court pour un avenir meilleur, en utilisant l'énergie de la nature. La course sur l'eau la plus passionnante du monde, SailGP présente des équipes nationales qui s'affrontent dans des courses courtes et intenses sur des plans d'eau emblématiques à travers le monde jusqu'à la grande finale pour tenter de gagner le premier prix, soit 1 million de dollars US. Les meilleurs athlètes de la voile s'affrontent à bord de catamarans F50 à foils, tous identiques, naviguant à des vitesses dépassant 100 km/h. Visitez SailGP.com pour plus d'informations.

