Le monde onirique d'Andréanne Le. Hudon à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée accueillera l'exposition Nature sensible d'Andréanne Le. Hudon dès le 10 juin prochain. Cette exposition rassemble peintures et dessins qui invitent à une rencontre aussi intime qu'onirique avec l'univers de l'artiste, peuplé de végétaux chimériques, où les espèces s'affectent et prennent forme par contamination, par échos.

Affiche de l'exposition Nature sensible de l'artiste Andréanne Le. Hudon. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Cette artiste nous entraîne dans son monde imaginaire à travers une exposition toute désignée pour la période estivale. Elle analyse les éléments recueillis sur son chemin, roches, branches, plantes, et crée ainsi sa propre vision de la nature. Je vous invite à passer par la maison de la culture Claude-Léveillée pour y découvrir son jardin secret, qui, je l'espère, ne demeurera pas secret », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Dans la rencontre avec son modèle et avec les effets de l'imprévisibilité de la matière, c'est sa propre subjectivité que l'artiste découvre et qui s'y trouve simultanément transformée. Elle recherche ce mouvement continu d'influence réciproque afin d'encourager les débordements incontrôlés de l'imaginaire et les divagations poétiques, tirées d'une nature insaisissable.

En savoir plus sur l'artiste

Andréanne Le. Hudon a quitté l'échangeur Turcot pour rejoindre les montagnes de Charlevoix où - les pieds dans la terre, bêche et pinceaux en main - elle peint, dessine et fait le paysage. Ses tableaux présentent les effets d'une rencontre où son regard confronté se trahit et se transforme à même la matière. Les éléments naturels observés s'y métamorphosent et redeviennent à la fois mystérieux et fascinants, pour susciter l'émergence d'une réalité sous-jacente. Ainsi naissent les chimères.

L'exposition Nature sensible se tiendra jusqu'au 27 août 2023 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : jeudi 15 juin à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

