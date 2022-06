Le monde à notre table - Le gouvernement du Québec veut séduire les papilles et le ventre des touristes internationaux!

QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, est fière de dévoiler aujourd'hui le Plan d'action pour la promotion internationale de l'agrotourisme et du tourisme gourmand 2022-2025.

Doté d'une enveloppe de 550 000 $ sur trois ans, ce plan d'action a pour objectif de faire de l'agrotourisme et du tourisme gourmand une véritable carte de visite pour tout le Québec sur la scène internationale, et ainsi contribuer à son positionnement comme destination touristique de calibre mondial. Fruit d'une collaboration entre les acteurs institutionnels du milieu, le plan répond à la mission de valorisation et de promotion des atouts du Québec confiée au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Il propose des actions complémentaires à celles déjà mises en œuvre dans l'offre touristique.

Parmi les mesures phares, on réservera une place de choix aux chefs cuisiniers et aux saveurs du Québec dans le cadre d'activités majeures du réseau des représentations du Québec à l'étranger. On fera aussi la promotion des artisans et des chefs cuisiniers du Québec dans toute la Francophonie pour faire découvrir les saveurs et les produits du terroir québécois. On organisera une activité promotionnelle de l'offre gourmande et agrotouristique du Québec auprès des corps consulaires et diplomatiques. Par ailleurs, on soutiendra le développement des compétences de la relève par le financement de stages ou de séjours d'apprentissage à l'étranger.

Citations :

« Le Québec a beaucoup à offrir aux visiteurs étrangers et ses plus beaux atouts méritent d'être davantage mis en valeur, notamment sa cuisine et ses produits du terroir. Notre gouvernement souhaite poser des actions originales afin de séduire les touristes internationaux par les papilles, car le potentiel économique de l'agrotourisme et du tourisme gourmand est considérable dans toutes les régions du Québec. Cet été, faisons rayonner notre gastronomie, les saveurs du Québec et le talent de nos chefs à l'international! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'offre gourmande et agrotouristique est un atout sur lequel le Québec peut miser pour attirer les visiteurs étrangers dans toutes ses régions. Le plan d'action dévoilé aujourd'hui vient consolider nos actions et celles de nos principaux partenaires en ce qui a trait à la promotion du Québec comme destination touristique, et de ses attraits en matière de tourisme gourmand et d'agrotourisme. Nous faisons ainsi un pas de plus pour nous démarquer sur la scène internationale auprès des amateurs de gastronomie et de produits du terroir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La meilleure façon de découvrir le Québec, c'est en le dégustant. Peu importe la région dans laquelle nous nous retrouvons, des aliments au goût unique nous attendent pour nous surprendre. L'initiative de notre gouvernement, d'en faire la promotion, permettra aux saveurs d'ici de voyager partout à travers le monde. À travers des expériences agrotouristiques et culinaires distinctives, nos arrêts gourmands favorisent la découverte d'un territoire majestueux et mettent en valeur une variété de savoir-faire et de produits régionaux typiques. Les partager ne fera qu'affirmer notre excellence dans ce domaine.

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Autres mesures :

Soutenir le développement de stratégies et d'outils de communication à l'intention des marchés internationaux complémentaires à ceux existants.

Soutenir la participation des associations touristiques sectorielles à des congrès et à des conférences internationales dans leurs champs d'expertise.

Soutenir des projets spéciaux à fort potentiel en agrotourisme et tourisme gourmand.

