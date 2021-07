Le Monastère de l'Hôpital général de Québec lance ses capsules historiques audio Bâtir et servir. Une traversée de 400 ans d'histoire !

QUÉBEC , le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'était dévoilé, le tout nouveau parcours audio faisant découvrir les faits saillants qui ont marqué l'Hôpital général de Québec, ce site gardien d'une mémoire exceptionnelle. Depuis sa fondation, le monastère de l'Hôpital général de Québec est l'acteur et le témoin de nombreuses pages importantes de l'histoire du pays : les débuts de la colonie, les soins aux plus démunis, la guerre de Conquête, les grands incendies de Québec. Les lieux gardent la mémoire de personnages célèbres : Mgr de St-Vallier y a vécu, le comte de Frontenac y avait une résidence. Aujourd'hui encore et ce depuis 1693, le soin des personnes âgées est au cœur de la vocation de ce bâtiment historique. Ainsi grâce à un code QR qui apparaît au bas d'un panneau installé sur les lieux, le visiteur pourra télécharger sur son appareil mobile le contenu de cinq (5) capsules en version française ou anglaise. Au cours de cette expérience, il fera la rencontre de personnages, témoins ou acteurs, des 400 ans d'histoire de Notre-Dame-des-Anges, municipalité depuis 1855, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Il y entendra le récollet Jean Dolbeau, l'augustine Louise Soumande, le comte de Malarctic, le docteur Joseph Painchaud et Cécile, une résidente de Saint-Sauveur.

Sr Chantal Bergeron, a.m.j., supérieure du monastère Saint-Augustin (Hôpital général de Québec) soulignait avec émotion

« Nous sommes privilégiées de vivre au quotidien dans un lieu témoin de 400 ans de présence sur le site de l'Hôpital général de Québec. Grâce à ce parcours audio et à cette reconstitution animée, la population a maintenant la chance de découvrir cette histoire qui est aussi la sienne. Nous sommes reconnaissantes à nos devancières qui ont fait qu'un tel lieu existe encore et qu'il soit préservé pour les générations à venir. »

« Ce site recèle des vestiges insoupçonnés, dont la dépouille de Louis-Hébert qui se trouve sous l'église ainsi que celle du marquis de Montcalm située dans le cimetière adjacent au Monastère, en présence de celles de plusieurs autres personnages marquants de l'histoire. En raison de son caractère historique et patrimonial unique, il était tout naturel que la Commission de la capitale nationale du Québec devienne partenaire à part entière de ce projet », a soutenu la présidente et directrice générale de la Commission, madame Marie Claire Ouellet.

C'est en pleine campagne, au bout du boulevard Langelier actuel, que les Récollets s'installent sur ce site le 3 juin 1620. Soixante-douze ans plus tard, Mgr de Saint-Vallier, deuxième évêque de la Nouvelle-France, acquiert leur église et leur couvent pour y fonder l'Hôpital général de Québec, un lieu d'hébergement pour les pauvres et personnes âgées. Au cours de son histoire, cet établissement jouera un rôle déterminant pendant les guerres et grandes tragédies qu'a connues Québec. Guidé par les valeurs de partage et de bienveillance des Augustines, fondatrices de l'hospitalisation en Nouvelle-France, et acteur du développement de la vie des quartiers de Saint-Sauveur et de Saint-Roch, le Monastère de l'Hôpital général de Québec n'a jamais cessé, depuis sa fondation, de bâtir pour servir sa communauté.

Les visiteurs peuvent accéder aux capsules de trois façons. La première c'est en se rendant directement sur le site de l'Hôpital général de Québec, au 260, boulevard Langelier, à Québec et en utilisant le code QR. Ou encore en téléchargeant les capsules à l'avance sur leur appareil mobile, pour se rendre ensuite sur place pour les écouter. Ou, tout simplement en les écoutant à partir du site web, où qu'ils soient http://monastere-hgq.ca/visites.

Ces capsules audio s'ajoutent à la toute nouvelle reconstitution animée présentant l'évolution et l'histoire du site disponible sur www.monastere-hgq.ca et réalisée grâce à l'Entente de développement culturelle entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Le projet des capsules historiques audio est réalisé grâce au soutien et à la collaboration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

