Les examens oculovisuels annuels peuvent sauver la vue des personnes atteintes de diabète

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Près de 11,5 millions de Canadiens vivent avec le diabète ou le prédiabète, ce qui peut entraîner diverses complications, dont la perte de vision. L'une des principales causes de cécité chez les Canadiens est la rétinopathie diabétique (RD) et, selon un récent sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie, 76 % des Canadiens ne connaissent pas cette maladie oculaire. Pour contribuer à la sensibilisation au cours du Mois de la sensibilisation au diabète, et pour souligner le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline cette année, la Société canadienne d'ophtalmologie s'est de nouveau associée à Diabète Canada pour souligner l'importance des soins oculovisuels réguliers pour prévenir la perte de vision.

Au fil du temps, le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, causant la RD, l'une des quatre principales maladies oculaires, et peut avoir divers stades et degrés de gravité. La plupart des symptômes ne se manifestent que lorsqu'ils sont très avancés et difficiles à traiter, mais pour prévenir la progression de la RD, les personnes diabétiques devraient surveiller et gérer leur taux de glycémie, leur tension artérielle et leur cholestérol. Il est également important de maintenir des bilans annuels, car la détection précoce et le traitement peuvent réduire le risque de cécité de 95%, selon la Société canadienne d'ophtalmologie.

« Un Canadien sur trois vit avec le diabète ou le prédiabète, ce qui signifie qu'il risque d'avoir une rétinopathie diabétique », déclare le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « La perte de la vue peut avoir des répercussions dramatiques sur votre qualité de vie. Pour éviter cette conséquence, nous encourageons les Canadiens atteints de diabète à se soumettre à un examen annuel de la vue avec un ophtalmologiste qui les aidera à dépister la maladie tôt et qui leur fournira un traitement adapté à leur besoin. »

Le thème de la campagne du Mois de sensibilisation au diabète de Diabète Canada est « agir pour mettre fin au diabète ». Pour le mois de novembre, l'objectif est d'atteindre 100 000 actions, ce qui peut se faire en évaluant vos risques, en apprenant à bien vivre avec le diabète, visiter votre ophtalmologiste, faire un don pour appuyer la recherche, et plus encore.

« Notre campagne tente de mettre en évidence l'importance des mesures collectives et individuelles qui continueront de faire avancer les choses et de contribuer à mettre fin au diabète », a déclaré Laura Syron, présidente-directrice générale de Diabète Canada. « La découverte de l'insuline il y a 100 ans a été révolutionnaire, et nous avons fait beaucoup de chemin depuis, mais il n'y a toujours pas de remède. Le Mois de la sensibilisation au diabète nous rappelle l'importance de nous éduquer, de sensibiliser et d'agir, car chaque action nous rapproche d'un avenir sans diabète. »

Vous pouvez réduire considérablement votre risque de perte de vision en maintenant un taux glycémique optimal et en visitant régulièrement votre ophtalmologiste. Depuis le début de la pandémie, 33 % des Canadiens sont préoccupés par leur santé oculovisuelle globale en raison de visites retardées ou annulées chez un professionnel de la vue. Voici quelques façons d'éviter la RD en cas de diabète :

Maintenez votre pression artérielle, votre taux glycémique et votre cholestérol à l'intérieur des niveaux optimaux spécifiés.

Suivez votre régime de diabète établi par vous et votre équipe de soins de santé, et discutez des obstacles qui existent afin d'être bien préparé.

Consultez votre ophtalmologiste et réservez un examen de la vue annuellement, car la détection précoce est la meilleure façon de prévenir la perte de vision.

Visitez seethepossibilities.ca pour en apprendre davantage sur la santé oculovisuelle et la rétinopathie diabétique, y compris ses causes, ses risques et son traitement.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels et de la vue au Canada. En tant que ophtalmologistes et chirurgiens, nous sommes déterminés à assurer la prestation de soins oculovisuels médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans la pratique. Nous comptons parmi nos membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos milieux universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et affiliés et d'autres professionnels des soins oculovisuels et groupes de patients pour promouvoir les politiques en matière de santé au Canada dans le domaine de la santé oculovisuelle et visuelle. COS est un fournisseur accrédité et primé en développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est affilié à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour en savoir plus, visitez cos-sco.ca.

À propos du diabète

Le diabète est une maladie dans laquelle votre corps ne peut pas produire d'insuline ou n'est pas en mesure d'utiliser adéquatement l'insuline qu'il produit. C'est une maladie complexe aux causes multiples et sans remède connu.

Le diabète de type 1 touche de 5 à 10 % des Canadiens diabétiques et survient lorsque le corps est incapable de produire de l'insuline, une hormone qui contrôle le taux de glucose (sucre) dans le sang.

Le diabète de type 2 est le plus fréquent, où le pancréas ne peut pas utiliser efficacement ou produire suffisamment d'insuline. Environ 90 à 95% des Canadiens atteints de diabète en sont atteints. Les causes du diabète de type 2 peuvent être génétiques, comportementales et/ou environnementales. Les personnes d'origine autochtone, asiatique, hispanique ou africaine sont plus à risque de diabète de type 2.

Le prédiabète survient lorsque le taux de glycémie d'une personne est élevé, mais pas encore assez élevé pour être diagnostiqué comme diabète de type 2. Environ 50% des personnes prédiabètes développent un diabète de type 2.

À propos de Diabète Canada

Diabète Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui a pour objectif de mettre en lumière l'importance du diabète, ses complications et ses traitements. Diabète Canada collabore avec les Canadiens pour mettre fin au diabète en :

Rendant accessible des ressources à l'intention des professionnels de la santé sur les pratiques exemplaires de soins aux personnes diabétiques;

Sensibilisant les gouvernements, les écoles, les milieux de travail;

Finançant des recherches canadiennes pour améliorer les traitements et trouver un remède.

Pour en savoir plus, visitez le site diabète.ca ou composez le 1-800-BANTING (226-8464).

