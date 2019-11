Le module C-V2X de Quectel alimente un projet de camions intelligents au port international de Shanghai

SHANGHAI, 19 novembre 2019 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions (code boursier : 603236.SS), le principal fournisseur au monde de modules IdO, s'est associé à SAIC Motor, au port international de Shanghai et à China Mobile pour installer ses modules C-V2X dans des camions afin d'effectuer un essai visant les camions intelligents du secteur des transports.

Conçus par SAIC Motor, les camions lourds intelligents sont propulsés par des technologies sophistiquées, dont la 5G, le V2X et l'intelligence artificielle, dans le but d'atteindre une capacité de conduite intelligente 5G de niveau L4 au port. Chaque camion est muni de « sens » pour détecter l'environnement externe et s'adapter aux situations inattendues, comme les vents latéraux, les obstacles sur la route et les piétons. À leur arrivée à destination, les véhicules peuvent aussi se stationner à des endroits prévus.

Les modules C-V2X AG15 de Quectel ont été intégrés aux camions pour les aider à reconnaître les unités aux abords de la voie et à communiquer avec celles-ci, comme les barrières et les feux de circulation, améliorant ainsi grandement la sécurité et l'efficacité de la conduite.

Selon McKinsey and Company, il a été démontré que les ports automatisés sont plus sécuritaires, plus rentables et plus efficaces que les ports traditionnels. Toutefois, l'adoption de l'automatisation demeure lente par rapport aux autres secteurs. L'une des raisons qui expliquent cela est le coût initial élevé associé à l'automatisation et les difficultés à garantir l'efficacité des opérations.

L'avènement de la 5G offre aux propriétaires des ports une occasion sans précédent d'adopter l'automatisation pour réduire les coûts de 25 à 55 % et augmenter la productivité dans une proportion pouvant atteindre 10 à 35 %, selon le même rapport.

Les modules, comme ceux qui constituent le portefeuille C-V2X de Quectel, sont encore plus souples et plus économiques que les formes traditionnelles d'investissement dans l'automatisation, car leur installation peut être personnalisée pour satisfaire les exigences des fabricants automobiles et des autorités portuaires.

Qui plus est, le module AG520R de Quectel comprend les technologies LTE+C-V2X et a été mis à profit par plus de 30 clients du secteur automobile pour la conception des produits. Le module 5G+C-V2X AG550Q est en développement, lui qui sera compatible avec le AG520R pour HW et SW, assurant une migration plus simple du LTE vers la 5G, ce qui signifie que l'avenir de l'automatisation est à un module près.

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions est le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, C-V2X, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale. Visitez le site Web de Quectel ainsi que ses pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

