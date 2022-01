En 2021, le HAVAL H6 s'est classé au septième rang des VUS les plus vendus au monde selon Focus2Move, un organisme d'études de marché de renommée internationale. C'était également le seul modèle de véhicule chinois parmi les dix premières positions du classement. En fait, le HAVAL H6 est en tête des ventes dans le segment des VUS sur le marché chinois depuis plus de 100 mois.

Le modèle a évolué jusqu'en 2021, année du dévoilement du HAVAL H6 de troisième génération. Conçu à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N., le véhicule amélioré offre un rendement accru sur trois aspects, dont l'intelligence, la sécurité et la puissance.

En matière d'intelligence, la configuration supérieure de ce modèle permet le stationnement automatique dans différents scénarios. Les utilisateurs n'ont pas à se soucier du stationnement, puisque la voiture peut réaliser automatiquement un stationnement horizontal, vertical et oblique. Dans certains marchés, le hayon électrique est également doté d'une fonction de mémoire de position qui permet une ouverture à distance, ce qui permet aux utilisateurs de prendre et de ranger facilement leurs fournitures quotidiennes.

La configuration intelligente rend également la conduite du HAVAL H6 de 3e génération plus sécuritaire. Le tout dernier électro-stabilisateur programmé (ESP) installé dans le modèle est conçu pour atténuer les pentes abruptes et prévenir les renversements dans une certaine mesure, permettant à la voiture de rester relativement stable même dans des conditions enneigées ou glissantes. De plus, le HAVAL H6 de 3e génération dispose d'images panoramiques HD 360, fournissant aux conducteurs des images complètes de l'environnement de la voiture grâce à des caméras de quatre mégapixels et garantissant leur sécurité.

Sur le marché mondial, le HAVAL H6 de 3e génération est disponible en mode carburant ou hybride, offrant une expérience du rendement différente aux utilisateurs du monde entier. Alimenté par un moteur 2.0 GDIT et un système d'embrayage humide 7DCT de deuxième génération, le modèle à carburant peut atteindre une puissance maximale de 150 kW et un couple maximal de 320 N m, offrant une puissance accrue, une réponse accélérée et une consommation de carburant inférieure. La version hybride, qui est dotée d'un moteur 1,5 T et d'architectures propres aux véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables, améliore l'économie de carburant tout en étant plus propre et plus écologique.

À l'heure actuelle, le HAVAL H6 est vendu dans plus de 50 pays et régions du monde, dont l'Afrique du Sud, le Chili, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Russie et la Thaïlande. Le HAVAL H6 a été bien accueilli, en particulier le modèle amélioré de 3e génération, qui a été salué par les médias faisant autorité. Le média australien Carsales le considère comme « la meilleure voiture chinoise en Australie à ce jour ». Gabo Baeza, journaliste du média chilien Rutamotor, estime que le modèle fait preuve d'innovation en matière de technologie intelligente et de conception globale, et qu'il est plus compétitif que les autres marques.

Maintenant en vente depuis 10 ans, le HAVAL H6 a conquis plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Il s'est progressivement hissé parmi les premières positions du marché mondial des VUS, ce qui a permis d'accélérer la mondialisation de GWM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735995/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, 86-13466544432, [email protected]