« Le modèle à l'échelle 3/4 HAVAL DARGO me convient très bien. Il répond pleinement à mes besoins de trajets quotidiens et de voyagements de fins de semaine », a déclaré M. Ebrahim.

En fait, GWM a créé le nouveau concept du modèle à l'échelle 3/4 afin de définir une nouvelle catégorie entre les VUS urbains et les VUS hors route. Selon GWM, l'échelle 1/4 représente les familiales pour les déplacements, l'échelle 2/4 représente les VUS urbains et l'échelle 4/4 représente les VUS hors route utilisés dans les scénarios extérieurs. L'entreprise a fait des recherches sur les besoins des utilisateurs et a déterminé qu'il devrait également y avoir un nouveau modèle qui pourrait combiner les VUS purs et durs et les VUS urbains pour répondre aux demandes diversifiées des utilisateurs dans leur vie quotidienne.

Ce nouveau concept donne au HAVAL DARGO non seulement une apparence robuste, mais aussi une configuration confortable. En ce qui concerne l'apparence, le HAVAL DARGO est conçu avec une carrosserie carrée, une grande grille d'entrée d'air trapézoïdale, un pare-chocs avant tronqué et des phares ronds rétro, donnant aux gens un impact visuel très fort. En ce qui concerne la conception de l'intérieur, le modèle dispose d'une cabine spacieuse, d'un volant multifonctionnel, de nouveaux tableaux de bord et d'un écran de commande central.

Grâce à sa conception à l'échelle 3/4, le HAVAL DARGO serait le meilleur mode de transport pour les activités quotidiennes et pourrait également permettre aux utilisateurs de voyager d'un bout à l'autre du pays. Plusieurs modes de conduite, notamment normal, sport, boue, sable et neige, sont activés par le système intelligent 4RM et les dispositifs de blocage du différentiel de ce modèle. En conduisant dans le désert, dans la neige ou dans d'autres conditions routières, les conducteurs peuvent activer les dispositifs de blocage du différentiel pour assurer la puissance constante et une sécurité accrue du VUS, afin qu'ils ne perdent pas le contrôle du véhicule en raison de routes glissantes.

Pour prouver son acceptation par des tests locaux à l'étranger, le HAVAL DARGO a fait l'objet d'analyses par les principaux médias automobiles en Australie avant son lancement mondial. Ceux-ci ont fourni des commentaires complets et positifs à l'égard du modèle. « Ce véhicule est certainement un modèle novateur sur le marché saturé des VUS moyens. Il se démarquera sans doute », a commenté CarsAdvice.

Le modèle à l'échelle 3/4 est bien accueilli par les utilisateurs depuis son lancement en Chine en 2020. Il attire l'attention de nombreux jeunes consommateurs pour son confort et sa puissante capacité hors route. Il a généré des ventes cumulatives de plus de 100 000 unités en 2021.

Cette année, selon l'entreprise, le HAVAL DARGO sera sur les marchés de la Russie, de l'Irak, du Chili et de l'Ukraine pour permettre à un plus grand nombre de consommateurs de découvrir le charme du modèle à l'échelle 3/4.

