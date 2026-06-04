OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Près de 90 % des personnes participantes au Nouveau-Brunswick affirment que le modèle Foyer de soins sans mur les a aidées à rester chez elles. Au vu des résultats positifs obtenus, Excellence en santé Canada (ESC) soutient maintenant des organismes dans quatre provinces pour permettre à davantage de personnes aînées partout au pays de bénéficier de cette approche communautaire éprouvée.

En permettant aux personnes aînées d'être accompagnées plus tôt et de manière plus proactive, le modèle contribue à alléger la pression sur les hôpitaux et les réseaux de soins de longue durée, tout en favorisant des soins durables, plus proches du milieu de vie et plus connectés. Le personnel au sein des établissements participants note des liens plus étroits avec les partenaires communautaires, une hausse de la confiance dans l'appui au vieillissement en santé et une amélioration de sa capacité à instaurer des améliorations au quotidien.

ESC accompagne les établissements participants en leur offrant du financement, un soutien concret et une expertise pratique pour les aider à adapter le modèle à leurs priorités et à leurs besoins locaux.

Les collectivités et organismes participant actuellement à la diffusion pancanadienne du modèle FSSM sont le gouvernement du Nouveau-Brunswick, AdvantAge Ontario, la Division de médecine familiale de la région du Pacifique Nord-Ouest en Colombie-Britannique et la Régie de la santé de la Saskatchewan. D'autres communautés et organismes devraient se joindre au programme à mesure que la mise en œuvre se poursuit.

Des soins, du soutien et des liens humains au-delà des murs des établissements de soins de longue durée

Développé à l'origine au Nouveau-Brunswick par Suzanne Dupuis-Blanchard, en partenariat avec l'Université de Moncton, le modèle FSSM a d'abord été expérimenté dans quatre établissements pilotes avant d'être déployé dans 36 établissements de la province.

« Les personnes aînées du Nouveau-Brunswick souhaitent rester proches de leur communauté ainsi que des personnes et des lieux qui comptent le plus pour elles. Le modèle Foyer de soins sans mur soutient cette volonté en leur offrant des soins et un soutien pratique. En élargissant la portée de ce modèle novateur, nous améliorons leur qualité de vie, réduisons leur isolement et veillons à ce qu'elles aient accès aux services dont elles ont besoin pour vivre dans la dignité et préserver leur autonomie », souligne l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés).

Le modèle FSSM permet aux équipes de soutenir la population aînée vivant à domicile grâce à des services tels que des visites de contrôle du bien-être, de l'orientation dans le système, des liens sociaux et un soutien pratique, comme le transport. Le modèle est délibérément flexible et permet aux provinces, aux territoires et aux communautés de l'adapter à leurs besoins locaux, à leurs caractéristiques géographiques et à leurs services existants.

« Nous savons que de nombreuses personnes aînées souhaitent vieillir chez elles et dans leur communauté. Le modèle Foyer de soins sans mur démontre qu'avec les soutiens appropriés, cela est possible pour un plus grand nombre de personnes, affirme Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale d'Excellence en santé Canada. En facilitant la diffusion et l'adaptation de ce modèle éprouvé à travers le Canada, nous appuyons les communautés dans le développement de soins mieux connectés et plus proches du milieu de vie. »

« En aidant Excellence en santé Canada dans ses efforts pour étendre à l'échelle nationale le modèle à succès des Foyers de soins sans mur à travers le pays, nous donnons aux personnes âgées les moyens de continuer à vivre en toute sécurité et de manière autonome chez elles et au sein de leur communauté », fait valoir l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé.

Soutenir les personnes, les communautés et les équipes soignantes

Pour faire progresser la mise en œuvre à l'échelle du pays, ESC bâtit une communauté de pratique permettant aux établissements participants d'échanger leurs apprentissages et leurs connaissances en matière de mise en œuvre. Des données probantes, un accompagnement et des conseils pratiques sont également proposés aux partenaires pour les aider à adapter le modèle à leurs priorités et à leur contexte local.

Le modèle FSSM est à différents stades de mise en œuvre au Canada. S'il est bien établi au Nouveau-Brunswick, d'autres régions en sont aux premières phases et collaborent avec des partenaires locaux pour explorer comment le modèle peut soutenir leurs communautés.

Cette initiative témoigne de l'engagement d'ESC à faire progresser des soins et services de santé sûrs, connectés, de qualité et proches du milieu de vie par l'entremise de Cap Santé, un mouvement en plein essor réunissant des personnes de tout le pays qui travaillent ensemble pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et services de santé partout au Canada. Un financement supplémentaire a été alloué par Waltons Trust pour la mise à l'échelle du programme.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur le modèle Foyer de soins sans mur et sur sa mise en œuvre à travers le Canada, rendez-vous sur : Foyer de soins sans mur | Excellence en santé Canada

À propos d'Excellence en santé Canada

Excellence en santé Canada (ESC) travaille avec des partenaires de tout le pays pour façonner un avenir où chaque personne au Canada reçoit des soins et services de santé sûrs et de qualité. Nous agissons pour diffuser et mettre à l'échelle les améliorations en matière de qualité et de sécurité, renforcer les capacités et le leadership collectif et catalyser le changement dans les politiques et les pratiques. Nous créons ainsi des liens entre les personnes, les données probantes et les actions pour maintenir le cap sur l'amélioration.

ESC est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif financé principalement par Santé Canada; les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Healthcare Excellence Canada

Personne-ressource médias : Katrina King, Directrice Communications et marketing, Excellence en santé Canada, [email protected], 873 415-0316