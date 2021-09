Le modèle de la Régie est inefficace et n'assure pas la sécurité du public

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Devant le manque inquiétant d'inspections des travaux de nature électrique par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) a déposé un plan d'action qui vise à offrir aux Québécois la sécurité et la paix d'esprit qu'ils méritent en augmentant significativement le nombre d'inspections et par le fait même la qualité des travaux.

Le manque d'inspections compromet la sécurité du public alors que la conformité des travaux n'est pas assurée et que le manque d'inspecteurs sur le terrain favorise le travail au noir par des personnes sans licence. Selon le ministère de la Sécurité publique 35 % des incendies sont déclarés d'origine électrique.

Plus d'inspections, plus d'économie

Le modèle proposé par la CMEQ vise à mieux protéger le public en augmentant la qualité des travaux et le volume d'inspections. Tous les maîtres électriciens seraient inspectés plusieurs fois par année. Un tel modèle permettrait de cibler efficacement les entrepreneurs délinquants et d'intervenir adéquatement pour corriger les lacunes.

En 2019-2020, les consommateurs, par le biais d'une tarification spécifique imposée aux entrepreneurs électriciens, ont payé à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) près de 23 millions de dollars pour que les travaux d'électricité soient inspectés. Selon l'étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton1, le modèle proposé coûterait 15,8 millions $ par année, ce qui représenterait une économie récurrente de près de 10 millions de dollars.

La RBQ a failli à sa mission

La CMEQ rappelle que sur le manque d'inspection, le rapport de la Vérificatrice générale du Québec est éloquent, la RBQ a failli à sa mission d'assurer la qualité des travaux de construction. Elle demande donc au gouvernement de prendre action en confiant à un organisme qui sera plus agile que la RBQ, le mandat de mettre en place et d'assurer un processus d'inspection des travaux d'électricité efficace et efficient au Québec.

« Nous pensons, étude à l'appui, que ce système peut être mis en place très rapidement, à condition que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation agisse dès maintenant », souligne Julie Senécal, directrice générale par intérim de la CMEQ.

À propos de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

Fondée en 1950 à la suite de l'adoption de la Loi sur les maîtres électriciens, la CMEQ a pour mission d'assurer la protection du public. À cette fin, elle vérifie et contrôle notamment la qualification de ses membres en vue de s'assurer de leur compétence, de leur probité et de leur solvabilité.

____________________________ 1 Étude d'opportunité pour la mise en place d'un nouveau processus d'inspection des installations électriques, juin 2021.

SOURCE Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ)

Renseignements: Frédérique Lorrain, TACT, [email protected], 450 702-0339