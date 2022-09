Le modèle de centre d'accès à la technologie célèbre dix ans de réussite : nouveau rapport

OTTAWA, ON, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Tech-Accès Canada publie aujourd'hui un nouveau rapport intitulé "Les Centres d'accès à la technologie : dix ans de réussite !" Un Centre d'accès à la technologie (CAT) est un centre de recherche appliquée et d'innovation de pointe affilié à un collège ou à un cégep canadien, spécialisé dans un domaine d'expertise particulier et offrant de la recherche appliquée, des services techniques et de la formation/mobilisation des connaissances. Il y a actuellement 60 CAT en activité dans tout le Canada, avec divers domaines d'expertise en matière d'innovation.

Le rapport se penche sur le modèle de succès des CAT et présente ce que font les CAT, qui sont-ils, comment ils soutiennent l'industrie en contribuant à l'écosystème d'innovation du Canada en favorisant une économie florissante.

Le rapport peut être lu et téléchargé à l'adresse suivante :

https://tech-access.ca/ressources/?lang=fr

Le rapport a été rédigé par Nathalie Méthot, directrice - Bureau de la recherche et de l'innovation, Collège La Cité, et présidente, Tech-Accès Canada, David Berthiaume, PDG - Kemitek, Cégep de Thetford, et président ex-officio, Tech-Accès Canada, et Ken Doyle, directeur général, Tech-Accès Canada.

" Les CAT sont une innovation canadienne unique et, en tant que ressource publique, ils sont conçus pour être locaux, accessibles et abordables. Les CAT sont une source de fierté pour leurs communautés et aident à bâtir des économies régionales résilientes ", a déclaré Nathalie Méthot - Collège La Cité et présidente de Tech-Accès Canada.

L'année dernière, les CAT ont soutenu plus de 5 000 entreprises canadiennes - dont plus de 80 % étaient des petites entreprises - à faire progresser leurs produits, leurs processus et leurs services en :

menant des projets de recherche et de développement appliqués axés sur les problèmes de l'entreprise ;

offrant des services techniques spécialisés et des conseils techniques; et

fournissant une formation liée à de nouveaux types d'équipement et de processus.

" Les CAT sont des centres de recherche reconnus au niveau national avec un objectif commun et qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Cependant, ils forment ensemble un système très cohérent, ce qui est essentiel pour le modèle des CAT. Ce réseau solide est primordial pour assurer une cohérence au niveau local, régional et national ", a déclaré David Berthiaume - PDG de Kemitek.

Les politiques de propriété intellectuelle (PI) des CAT, favorables à l'industrie, transfèrent la PI aux entreprises privées pour qu'elles l'exploitent commercialement, un avantage considérable pour les petites entreprises qui espèrent rester agiles et se développer.

" Les CAT font le gros du travail nécessaire pour aider les entreprises à catapulter les nouvelles idées innovantes griffonnées au dos des serviettes de table vers des marchés lucratifs au Canada et dans le monde entier. Les CAT fournissent également des conseils objectifs et aident les entreprises à réduire les risques liés à l'adoption de nouvelles technologies ", a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Créé en 2015, Tech-Accès Canada est un organisme à but non lucratif qui agit en tant que réseau national des CAT du Canada. Tech-Accès Canada partage les meilleures pratiques entre ses membres et gère diverses initiatives en utilisant les CAT comme équipe de fournisseurs de services, notamment le Programme de visites interactives, TAC360 et l'initiative Coup de pouce.

Pour en savoir plus sur les CAT, consulte tech-access.ca

