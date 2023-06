Financement fédéral de plus de 9,4 millions de dollars au profit d'organisations et de collectivités de Grande Prairie et de la région annoncé au nouveau point de service de PrairiesCan

GRANDE PRAIRIE, AB, le 27 juin 2023 /CNW/ - La vigueur économique du Nord-Ouest de l'Alberta est essentielle à la résilience des économies de l'Alberta et du Canada. La région se compose de Canadiens travaillants, d'entrepreneurs créatifs, de collectivités soudées et d'une histoire et d'une culture autochtones d'une grande richesse. Le gouvernement fédéral travaille en partenariat pour soutenir les industries, entreprises, solutionnistes et collectivités distinctes de la région, ainsi que les contributions importantes qu'elles apportent à la création de bons emplois.

Le ministre Vandal inaugure le point de service de PrairiesCan à Grande Prairie et annonce des investissements fédéraux dans le Nord-Ouest de l’Alberta (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé aujourd'hui le nouveau point de service de PrairiesCan à Grande Prairie afin d'améliorer la collaboration entre les Albertains et le gouvernement fédéral et d'aider à tirer profit des possibilités économiques dans le Nord-Ouest de l'Alberta. Le nouveau bureau est situé au Centre 2000, un centre collaboratif déjà occupé par des organisations économiques et communautaires au service du Nord-Ouest de l'Alberta.

Les collectivités des Prairies ont des priorités et des besoins uniques, et les personnes qui y habitent savent comment y répondre au mieux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renforce le développement économique communautaire dans les Prairies en ouvrant sept nouveaux bureaux régionaux de PrairiesCan, dont celui de Grande Prairie.

Dans le cadre du lancement, le ministre Vandal a annoncé des investissements de plus de 9,4 millions de dollars de PrairiesCan au profit de 23 projets visant à soutenir le tourisme, le développement économique des collectivités, l'innovation et la croissance économique dans le Nord-Ouest de l'Alberta.

Voici des exemples de projets qui ont reçu un soutien :

Le comté de Grande Prairie a reçu 750 000 $ pour construire un nouveau sentier polyvalent qui relie les sentiers existants de la ville de Grande Prairie au réseau de sentiers du comté de Grande Prairie .

a reçu 750 000 $ pour construire un nouveau sentier polyvalent qui relie les sentiers existants de la ville de au réseau de sentiers du comté de . La Municipalité de High Level a reçu 750 000 $ pour améliorer le parc communautaire de High Level en y installant de nouveaux terrains de baseball et de soccer, des sentiers, des toilettes et des infrastructures afin de mieux soutenir les activités de loisirs tout au long de l'année.

a reçu 750 000 $ pour améliorer le parc communautaire de en y installant de nouveaux terrains de baseball et de soccer, des sentiers, des toilettes et des infrastructures afin de mieux soutenir les activités de loisirs tout au long de l'année. La Sagitawa Friendship Society a reçu 500 651 $ pour rénover le centre de loisirs Al-Adair afin de créer un centre communautaire et un centre culturel autochtone dans le centre-ville de Peace River .

a reçu 500 651 $ pour rénover le centre de loisirs Al-Adair afin de créer un centre communautaire et un centre culturel autochtone dans le centre-ville de . La River of Death and Discovery Dinosaur Museum Society a reçu 315 628 $ pour lancer des expériences touristiques interactives afin de mieux faire connaître le Nord-Ouest de l' Alberta et le musée Philip J. Currie , et d'augmenter le nombre de visiteurs dans cette région.

Les projets présentés aujourd'hui soutiennent plus de 160 emplois tout en créant des espaces de rassemblement publics modernes qui facilitent les événements et les activités axées sur la communauté, améliorent les attractions qui attirent les touristes dans le Nord de l'Alberta et augmentent la capacité de production des entreprises qui fabriquent des produits en Alberta.

Citations

« Le Nord-Ouest de l'Alberta joue un rôle important dans la prospérité de la province. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements stratégiques qui permettent à cette région de continuer à tirer parti de ses atouts tout en créant et en attirant des emplois de grande qualité sur lesquels les travailleurs canadiens peuvent compter. Le nouveau point de service à Grande Prairie permet à PrairiesCan de travailler plus étroitement avec la collectivité locale et de se concentrer davantage sur le renforcement de l'économie de la région. Ce n'est qu'un autre exemple des façons dont notre gouvernement travaille en partenariat avec les collectivités des Prairies pour répondre aux priorités locales et saisir de nouvelles occasions de croissance économique. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Ces projets constituent une excellente nouvelle pour les familles, les collectivités et les entreprises du Nord-Ouest de l'Alberta. En collaborant avec PrairiesCan, les administrations municipales et d'autres partenaires communautaires, le gouvernement de l'Alberta continuera à trouver des moyens d'aider les régions rurales de la province. »

-L'honorable Todd Loewen, ministre de la Foresterie et des Parcs, gouvernement de l'Alberta

« L'établissement d'un point de service de PrairiesCan à Grande Prairie démontre que notre région est un moteur de développement économique dans la province et dans l'ensemble du Canada. L'accès local aux possibilités de financement du gouvernement fédéral constituera un avantage important pour les organisations et les entrepreneurs de la région de Grande Prairie et de tout le Nord-Ouest de l'Alberta. L'investissement continu dans notre économie régionale forte est un élément important qui fait du comté de Grande Prairie un endroit où il fait bon vivre, travailler et se divertir. »

-Bob Marshall, préfet, comté de Grande Prairie

« Le Nord-Ouest de l'Alberta continue d'être un moteur économique pour le pays et nous sommes heureux de voir des investissements importants dans la région grâce à la création d'un point de service de PrairiesCan à Grande Prairie. Cet investissement stratégique témoigne de notre potentiel économique, fait progresser les priorités économiques locales et continuera à renforcer la prospérité de notre collectivité et de notre pays pour les années à venir. Nous sommes fiers de l'esprit d'entreprise qui règne à Grande Prairie et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la province, le gouvernement fédéral et les intervenants de tous les secteurs d'activité pour assurer notre réussite commune. »

-Jackie Clayton, mairesse de Grande Prairie

« Ce financement de Prairies Can a été essentiel pour le musée. Cette injection de fonds destinée à achever et à améliorer les projets interrompus par la pandémie permet au musée de se remettre sur pied et d'atteindre ses principaux objectifs touristiques, ainsi que ceux de la région et de la province. Le financement aidera le musée et d'autres initiatives touristiques dans la région à mesure que nous développons collectivement l'économie du tourisme. »

-Linden Roberts, directrice générale, Philip J. Currie Dinosaur Museum

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique.

a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé PrairiesCan et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge , Fort McMurray et Grande Prairie en Alberta ; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba.

a officiellement lancé PrairiesCan et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : , et en ; et en ; et et au Manitoba. Ces sept nouveaux points de service nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients. Ils s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux existants de Calgary , de Saskatoon , de Winnipeg et d'Ottawa.

et aux bureaux existants de , de , de et d'Ottawa. L'approche communautaire améliorée de PrairiesCan tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités locales et à leurs régions environnantes, et permet d'accroitre la collaboration avec une série d'organisations locales de différents secteurs pour renforcer le développement économique.

Le point de service de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est situé au Centre 2000, sur les rives du parc Muskoseepi à Grande Prairie , en Alberta .

Document d'information

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé le nouveau point de service de PrairiesCan à Grande Prairie afin d'aider à tirer profit des possibilités économiques dans le Nord-Ouest de l'Alberta. Dans le cadre du lancement, le ministre Vandal a également annoncé un récent financement de plus de 9,4 millions de dollars de PrairiesCan au profit de 23 projets visant à soutenir le tourisme, le développement économique des collectivités, l'innovation et la croissance économique dans le Nord-Ouest de l'Alberta.

Le financement fédéral de 9 409 410 $ annoncé aujourd'hui offre davantage de possibilités de croissance et de prospérité économique dans le Nord-Ouest de l'Alberta. Cet investissement devrait permettre de créer plus de 160 emplois.

L'investissement fédéral est alloué au titre de différents programmes de PrairiesCan, notamment le programme Croissance et productivité des entreprises, le Fonds canadien de revitalisation des communautés, le Fonds pour l'emploi et la croissance et le Fonds d'aide au tourisme.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) ‒ 667 507 $

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il verse un financement remboursable sans intérêts à des entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à un projet dans le cadre du programme CPE :

Wolfe Honey Company Inc. (667 507 $)

Rénover les installations existantes dans le hameau de Guy afin d'augmenter la capacité de production de miel biologique et de lancer et commercialiser un nouveau produit à base de miel chaud.

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) - 2 580 023 $

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent continuer de se remettre de la pandémie. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le FCRC aide les organismes à but non lucratif, les municipalités, les groupes communautaires et les communautés autochtones à construire de nouvelles infrastructures communautaires accessibles et à raviver les actifs existants, à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité, à créer des emplois et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à 10 projets dans le cadre du FCRC :

Cherry Canyon Agricultural Society (30 060 $)

Rénover le parc communautaire extérieur de Bear Canyon en y installant de nouveaux équipements d'aire de jeux et de mise en forme, des gradins, des aménagements paysagers et des bancs.

Comté de Grande Prairie no 1 (750 000 $)

Améliorer l'accès à l'infrastructure des sentiers récréatifs en construisant un nouveau sentier polyvalent de 1,6 km qui relie les sentiers existants de la ville de Grande Prairie au réseau de sentiers du comté de Grande Prairie .

Fourth Creek Community Association (23 000 $)

Améliorer une zone de loisirs communautaire bien établie en construisant une nouvelle aire de jeux publique près du Fourth Creek Hall, du terrain de jeu de balle et du terrain de camping.

Hythe and District Agricultural Society (192 327 $)

Construire le Mustang Spray Park, un parc à jets d'eau en plein air accessible et familial à Hythe .

La Crete Agricultural Society (39 090 $)

Créer un verger communautaire de 7,5 acres au La Crete Mennonite Heritage Village.

Première Nation de Loon River (20 000 $)

Créer un nouveau jardin communautaire dans la Première Nation de Loon River afin d'offrir aux habitants un lieu où se réunir et cultiver leur propre nourriture.

Marigold Enterprises Rehabilitation Services Society (38 531 $)

Réaménager un espace vacant en un lieu de rassemblement communautaire et un parcours de mini-golf dans le centre-ville de High Prairie .

Sagitawa Friendship Society (500 651 $)

Rénover le centre de loisirs Al-Adair pour créer un centre communautaire et un centre culturel autochtone dans le centre-ville de Peace River .

Municipalité de High Level (750 000 $)

Améliorer le parc communautaire de High Level en y installant de nouveaux terrains de baseball et de soccer, des sentiers, des toilettes et des infrastructures afin de mieux soutenir les activités de loisirs tout au long de l'année.

Municipalité de Swan Hills (236 364 $)

Améliorer le centre-ville de Swan Hills en agrandissant les espaces verts et en ajoutant des allées accessibles, des bancs et des expositions muséales en plein air qui attirent les résidents et favorisent les rassemblements communautaires.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - 4 480 500 $

Le FEC est un programme de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds offre aux entreprises et aux organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à se préparer à la croissance, à renforcer leur résilience, à améliorer leur compétitivité et à créer des emplois. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à un projet dans le cadre du FEC :

Little Red River Group of Companies (exerçant ses activités sous le nom de Caribou Mountain Homes) (4 480 500 $)

Permettre à Caribou Mountain Homes d'acquérir l'équipement, les fournitures et la main-d'œuvre dont elle a besoin afin d'accroître la production de maisons pouvant être livrées sur les marchés du nord du Canada .

Fonds d'aide au tourisme (FAT) - 1 681 380 $

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FAT aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Grâce à un investissement de 500 millions de dollars sur deux ans, ce fonds fait du Canada une destination de choix au moment où les voyages nationaux et internationaux reprennent. Le soutien financier est une combinaison de prêts sans intérêt et de contributions non remboursables en fonction des activités du projet. Aujourd'hui, le soutien à 11 projets financés dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT) a été annoncé :

Canadian Motorcycle Tourism Association (72 222 $)

Ajouter des équipements qui prolongent la saison d'exploitation des espaces événementiels extérieurs du Veterans Memorial Gardens et Interpretive Centre à Grande Prairie et lancer de nouvelles initiatives de marketing pour attirer les visiteurs dans le Nord de l' Alberta .

High Level Native Friendship Centre Society (500 000 $)

Créer un parc culturel autochtone et une promenade historique qui permet de faire connaître le savoir autochtone et des espaces de rassemblement extérieurs conçus pour accueillir des expériences autochtones authentiques.

La Crete Polar Cats Snowmobile Club (87 838 $)

Créer de nouvelles pistes, installer des panneaux de signalisation et des toilettes accessibles, et lancer des cartes numériques des pistes pour améliorer le réseau de pistes de motoneige dans la région de La Crete .

Mackenzie Ski Hill Society (exerçant ses activités sous le nom de Blue Ridge Mountain Resort) (225 908 $)

Améliorer la station de ski Blue Ridge Mountain Ski Resort grâce à de nouvelles pistes de ski, un parc acrobatique, la mise à jour du site Web, l'agrandissement des chalets et l'amélioration de la formation du personnel afin d'offrir des expériences de qualité qui attirent de nouveaux clients.

The Mighty Peace Tourist Association (140 000 $)

Recueillir des informations détaillées sur les sentiers dans la région de Peace River et dans le district municipal de Smoky River afin d'orienter le développement futur des sentiers et la planification du tourisme.

Monkman Ventures Ltd. (exerçant ses activités sous le nom de Broken Tine Orchard) (57 540 $)

Améliorer les installations du verger Broken Tine afin d'accroître la capacité de production, de soutenir le lancement de nouveaux produits et de permettre au verger de mieux attirer et accueillir les visiteurs.

District municipal de Greenview no 16 (55 861 $)

Créer une stratégie de développement de la destination et lancer une expérience de réalité virtuelle afin de mieux faire connaître les attractions et les expériences dans la région de Grande Cache et en accroître la fréquentation.

Prairie Gallery Society (exerçant ses activités sous le nom de the Art Gallery of Grande Prairie ) (26 385 $)

Acquérir des actifs qui permettent à l'Art Gallery of Grande Prairie de présenter des expositions multimédias captivantes et de créer une collection numérique immersive qui peut être consultée en ligne.

River of Death and Discovery Dinosaur Museum Society (exerçant ses activités sous le nom de Philip J. Currie Dinosaur Museum) (315 628 $)

Lancer des expériences touristiques interactives - notamment des visites guidées en rafting, une salle d'évasion, des expériences de découverte de fossiles numériques et de nouvelles expositions muséales - afin de mieux faire connaître le Nord-Ouest de l' Alberta et le musée Philip J. Currie , et d'augmenter le nombre de visiteurs dans cette région.

Municipalité de Fairview (99 999 $)

Acquérir de l'équipement et créer un plan de développement de la destination afin de soutenir l'organisation d'événements communautaires de qualité qui attirent les visiteurs à Fairview .

Zama Recreation Society (99 999 $)

Construire deux chalets à service complet dans le terrain de camping communautaire et moderniser la salle communautaire de Zama en y installant une nouvelle cuisine afin d'attirer les visiteurs et d'offrir des installations qui soutiennent mieux les événements communautaires.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]