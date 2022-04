Le ministre Vandal annonce un soutien à la Hindu Society of Manitoba

Aujourd'hui, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la Hindu Society of Manitoba, l'honorable Daniel Vandal, député de Saint Boniface - Saint Vital, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor, et Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont annoncé un investissement de 707 508 $ visant à améliorer l'accessibilité du Hindu temple and cultural centre.

Grâce à l'appui de PrairiesCan par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, les travaux de rénovation permettront d'installer un ascenseur à trois niveaux, d'étendre de 400 pieds carrés la surface de la cuisine et de la bibliothèque, et de faciliter l'accès aux toilettes des niveaux principal et inférieur, créant ainsi un espace sûr et inclusif pour se rassembler au centre-ville de Winnipeg.

Le gouvernement du Canada travaille avec les collectivités des Prairies pour construire et améliorer les espaces et les infrastructures communautaires au profit de tous les résidents.

Citations

« Le fait de disposer d'espaces pour se rencontrer et célébrer nos valeurs communes de diversité et d'égalité permet aux gens de se rassembler tous les jours et contribue à la force de nos collectivités. Rendre ces espaces inclusifs et accessibles est une priorité. Notre gouvernement s'associe à la Hindu Society of Manitoba pour rendre ces rénovations possibles et soutiendra les relations positives multiculturelles et multiethniques entre toutes les collectivités du Manitoba. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« La communauté hindoue du Manitoba est un élément dynamique de notre mosaïque multiculturelle et multiconfessionnelle ici au Manitoba. La création d'un temple et d'un centre culturel plus accessibles permettra à un plus grand nombre de personnes de tous âges et de toutes capacités de profiter des activités et des célébrations importantes qui s'y déroulent. Merci à la Hindu Society of Manitoba de partager sa foi et sa culture avec les Manitobains depuis plus de 50 ans. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Hindu Society of Manitoba a été créée en 1970 par les premières familles hindoues arrivées à Winnipeg, en tant qu'organisation religieuse et caritative à faire profiter à tous les Manitobains. Notre temple et centre culturel actuel a besoin d'améliorations pour être accessible et répondre aux besoins de notre communauté croissante. Le financement reçu de PrairiesCan nous permettra d'accueillir tout le monde dans nos installations. Nous sommes très reconnaissants de ce financement et nous avons hâte d'ouvrir nos portes à la grande communauté. »

- Kirit Thakrar, président, Hindu Society of Manitoba

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au Manitoba . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.





à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Tammy Abel, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]