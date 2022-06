Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de plus de 7 millions de dollars destiné à trois initiatives de Calgary, dans le cadre de deux programmes, soit le Fonds pour l'emploi et la croissance et le programme Développement économique et diversification des collectivités, afin de renforcer l'économie socialement inclusive dans la région de Calgary et de donner aux entreprises locales les moyens d'exploiter les aptitudes et les talents de la population canadienne sous-représentée.

L'Université de Calgary reçoit 2 649 909 dollars pour établir un centre d'innovation sociale afin de soutenir le développement et la croissance des entreprises sociales et des entreprises à vocation sociale. Les services offerts comprendront des programmes spécialisés, un accès à des locaux, un soutien administratif et des fonds pour des experts-conseils, des étudiants chercheurs et des stagiaires. Au cours des quatre prochaines années, le projet devrait entraîner la création d'une quarantaine d'emplois de qualité et profiter directement à plus de 220 entreprises à but lucratif et à environ 20 entreprises à but non lucratif de l' Alberta .





Au total, les initiatives devraient favoriser la création ou le maintien de plus de 550 emplois, et aider environ 370 petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion et à accéder à la main-d'œuvre et aux compétences dont elles ont besoin pour demeurer concurrentielles.

« L'établissement d'une économie socialement inclusive qui valorise les talents et les aptitudes de toute la population canadienne est essentielle à la croissance et à la reprise économique du Canada. Le soutien de gouvernement au profit de ces trois organisations de premier plan positionnera Calgary au premier rang de la promotion de la diversité et de l'inclusion économiques tout en répondant aux besoins des entreprises albertaines en matière de talents et de compétences sur le plan technologique. Nous sommes fiers d'être un partenaire des organisations qui travaillent à l'établissement d'une économie inclusive pour tous. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Notre gouvernement s'est engagé à établir une économie inclusive qui mènera à un changement social durable. Les investissements annoncés aujourd'hui fourniront les ressources nécessaires pour aider trois organismes à but non lucratif transformateurs à prendre de l'expansion et à créer une main-d'œuvre technologique diversifiée qui stimulera l'économie régionale et créera des emplois bien rémunérés. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Alors que l'économie de l'Alberta continue de mener le Canada en matière de croissance et de reprise, la priorité est de faire en sorte que tous les Albertains puissent participer et soient inclus dans le marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement de l'Alberta a investi dans le Plan de relance de l'Alberta pour aider les Albertains handicapés à trouver et à conserver de bons emplois dans le secteur des technologies et à profiter de tout ce que leurs collectivités ont à offrir. »

- Jeremy Nixon, secrétaire parlementaire, Services communautaires et sociaux

« Les défis sociaux complexes exigent des solutions durables au service de la collectivité. L'investissement fédéral par l'entremise de PrairiesCan annoncé aujourd'hui aidera à établir le Social Innovation Hub (SIH), un espace inclusif où les chercheurs et les partenaires communautaires pourront collaborer et établir des partenariats mutuellement bénéfiques. En réunissant des solutions fondées sur des données probantes et des modèles entreprenants, le SIH lancera et mettra à l'échelle l'innovation, et fera avancer les choses en ce qui concerne les défis sociaux les plus pressants. »

- William Ghali (Ph. D.), vice-président (Recherche), Université de Calgary

« Ce financement contribuera à la mise en place d'une économie inclusive par l'élargissement du soutien aux entrepreneurs sociaux et aux innovateurs. Nous savons que la manière dont nous entreprenons ce travail est tout aussi importante que la raison pour laquelle nous le faisons - l'innovation sociale est à la fois un voyage et une destination. Le SIH se concentre sur les relations et la collaboration pour trouver des solutions novatrices, en tirant parti des forces des partenaires pour être plus grand que la somme de ses parties. Grâce au soutien d'intervenants comme PrairiesCan, nous faisons de cette vision une réalité. »

- Jordana Armstrong, directrice, Social Innovation Hub, Innovate Calgary

« Chez Meticulon, nous reconnaissons et avons constaté la valeur des personnes par rapport aux processus ainsi que des capacités par rapport aux étiquettes. Nous croyons que pour changer les choses, il faut être le changement. »

- Garth Johnson, directeur général, Meticulon

« À mesure que les progrès technologiques changent notre façon de vivre, de travailler et d'apprendre, l'objectif de NPower Canada est de doter les Canadiens vulnérables, sans emploi ou sous-employés, des compétences recherchées par la main-d'œuvre numérique et informatique d'aujourd'hui. Ce financement de PrairiesCan nous aidera à combler le déficit de compétences technologiques dans l'Ouest canadien, en fournissant aux employeurs les talents en TI de niveau junior dont ils ont besoin. »

- Julia Blackburn, directrice générale, NPower Canada

Le financement fédéral provient de deux programmes administrés par PrairiesCan : le Fonds pour l'emploi et la croissance et le programme Développement économique et diversification des collectivités.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques des collectivités des provinces des Prairies.

