Un financement de 7,5 millions de dollars accordé par PrairiesCan aidera le secteur de l'exploitation minière et du traitement des minéraux de la Saskatchewan.

SASKATOON, SK, le 20 sept. 2022 /CNW/ - L'exploitation et l'exploration minières continuent de jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l'économie de la Saskatchewan depuis des décennies. Qu'il s'agisse de la potasse pour l'agriculture, de l'uranium pour du carburant propre, de l'hélium pour un usage médical ou industriel, ou de nombreuses autres utilisations, la Saskatchewan est l'une des principales régions minières du Canada et est en bonne position pour jouer un rôle clé dans les nouvelles possibilités offertes par les éléments de terres rares (ETR).

Le ministre Vandal annonce un investissement dans le traitement des éléments de terres rares en Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Les ETR sont des composants utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes et les appareils électroniques de tous les jours, ainsi qu'à des fins industrielles. Le Canada possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues d'oxydes de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021.

Le gouvernement du Canada soutient la croissance du secteur des minéraux critiques au-delà de l'exploitation minière pour intégrer le traitement et la production de produits à valeur ajoutée. Cette démarche permettra de créer de nouvelles possibilités économiques pour la population canadienne, aidera à consolider la chaîne d'approvisionnement en terres rares de l'Amérique du Nord et contribuera à protéger l'environnement.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement total de 7,5 millions de dollars pour soutenir les toutes premières installations de traitement des ETR au Canada, situées en Saskatchewan.

Vital Metals Canada Ltd. (« Vital Metals ») a reçu 5 millions de dollars pour installer de l'équipement et commencer à traiter du concentré de bastneasite en vue de produire du carbonate mixte de terres rares dans sa nouvelle usine à Saskatoon . Cet investissement est une contribution remboursable sans intérêt octroyée dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance, programme conçu pour aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme.

. Cet investissement est une contribution remboursable sans intérêt octroyée dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance, programme conçu pour aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Saskatchewan Research Council (SRC) a reçu un financement remboursable sans intérêt de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest pour acheter l'équipement nécessaire à l'établissement d'une installation de traitement des terres rares à Saskatoon qui produira du carbonate mixte de terres rares en traitant le minerai de monazite.

Grâce au soutien de PrairiesCan, Vital Metals peut entreprendre ses activités et mettre en service son installation de traitement des terres rares à Saskatoon, ce qui en fait le seul producteur nord-américain de carbonate mixte de terres rares utilisant le minerai de sa propre mine et contribue à consolider la chaîne d'approvisionnement mondiale en ETR. Cheetah Resources a lancé la production du projet de terres rares de Nechalacho dans les Territoires du Nord-Ouest en juin 2021, et fait partie de Vital Metals Ltd.

La nouvelle installation de traitement des terres rares du SRC sera achevée en deux phases. Elle sera constituée d'une unité de traitement pour fabriquer du carbonate mixte de terres rares, d'une unité de séparation pour séparer les terres rares et d'une unité de métaux pour produire des métaux de terres rares. Il s'agira de la première installation de ce type en Amérique du Nord, et elle contribuera à ouvrir la voie à une chaîne d'approvisionnement en ETR en Saskatchewan et à créer un modèle pour l'exploitation et l'expansion des ressources commerciales futures. Le financement de PrairiesCan servira à acheter de l'équipement pour l'unité de traitement de la monazite, unité qui convertit le minerai brut en carbonate mixte de terres rares. L'installation est située à côté de celle de Vital Metals, jetant ainsi les bases d'un centre de terres rares à Saskatoon.

L'investissement d'aujourd'hui cadre avec les priorités de notre gouvernement, en permettant de saisir des occasions économiques et en nous aidant à effectuer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone tout en faisant du Canada une source durable de minéraux critiques.

Citations

« La Saskatchewan est un chef de file dans le domaine de l'exploitation minière, et notre gouvernement continue de faire des investissements pour soutenir l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement nationale en terres rares. Les entreprises canadiennes sont non seulement des fournisseurs de ressources, mais également des transformateurs et des producteurs de produits à valeur ajoutée, renforçant ainsi notre économie, créant de bons emplois pour les Canadiens et Canadiennes et nous aidant à bâtir un avenir meilleur et plus propre. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Vital Metals Ltd. se réjouit de l'investissement du Canada dans son installation de traitement des terres rares de Saskatoon. C'est un signal fort de la confiance du Canada dans notre capacité à fournir des terres rares d'origine et de production responsables à nos amis et alliés. Grâce à cette collaboration audacieuse entre le secteur privé et le gouvernement, le Canada se taille une place prépondérante dans les chaînes d'approvisionnement en terres rares pour l'économie verte. »

- David Connelly, vice-président de Stratégie et Affaires générales de Vital Metals et Cheetah Resources

« Alors que le monde cherche à sécuriser l'accès aux minéraux critiques, la Saskatchewan et le Canada sont bien placés pour répondre à cette demande. L'installation de traitement des terres rares du SRC est la première du genre au Canada et en Amérique du Nord à comprendre des étapes de traitement, de séparation et de transformation en métaux des terres rares. Ces projets montrent à quel point la Saskatchewan est en train de devenir un chef de file du développement durable des ressources, alimenté par l'innovation technologique. »

- L'honorable Jeremy Harrison, ministre responsable du Saskatchewan Research Council

Faits en bref

Le Fonds pour l'emploi et la croissance, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans, ce qui comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

Dans l'Ouest canadien, PrairiesCan et PacifiCan investissent 217 millions de dollars pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en les aidant à passer à une économie verte, favorisant ainsi une relance inclusive, améliorant la compétitivité et créant des emplois partout au pays.

