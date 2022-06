Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de près de 26 millions de dollars pour aider 11 entreprises novatrices de la Saskatchewan à accéder aux ressources nécessaires pour prendre de l'expansion, améliorer leurs activités et créer des emplois bien rémunérés pour la population canadienne. Ces entreprises ont un impact sur de nombreux secteurs de la Saskatchewan, notamment la fabrication de pointe, la technologie numérique, l'agriculture et la production agroalimentaire, ainsi que la santé et la sécurité.

Les projets financés aujourd'hui sont pris en charge dans le cadre du volet Croissance et productivité des entreprises (CPE) du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Les deux programmes sont administrés dans les Prairies par PrairiesCan.

L'investissement fédéral total de 25 933 033 dollars soutient l'économie de la Saskatchewan et devrait permettre de créer plus de 500 emplois, dont plus de la moitié seront destinés à du personnel hautement qualifié. Ce projet devrait entraîner une augmentation des revenus de plus de 470 millions de dollars, y compris plus de 290 millions de ventes à l'exportation.

« Pour réussir dans la nouvelle économie mondiale, les entreprises doivent commercialiser leurs produits et services de pointe afin d'accélérer la croissance et de créer de nouveaux marchés. Lorsque ces entreprises prometteuses ont besoin d'une aide supplémentaire pour réussir, notre gouvernement est là pour les aider. L'économie de la Saskatchewan connaît une forte croissance, et les entreprises soutenues aujourd'hui ne sont que quelques exemples de ce qui fait de la Saskatchewan un endroit idéal pour investir, faire des affaires et se développer. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« La Saskatchewan est un endroit où il fait bon vivre et travailler. Biktrix est reconnaissante envers le gouvernement de l'aider à faire croître l'entreprise en investissant dans celle-ci. L'investissement de PrairiesCan aidera Biktrix à accélérer sa croissance; elle embauchera plus de personnel qualifié et générera plus de retombées économiques grâce aux ventes locales et à l'exportation. »

- Roshan Thomas, directeur général et fondateur de Biktrix Enterprises Inc.

« Coconut Software aide les institutions financières à faciliter l'accès aux services pour leurs clients et leurs membres. L'entreprise est fière de s'associer à PrairiesCan pour offrir ses solutions à un nombre encore plus grand de collectivités et continuer à remplir son objectif de faciliter les opérations bancaires pour tout le monde. À l'aide du financement du FEC, nous serons en mesure d'accélérer les ventes à l'exportation, d'élargir notre équipe d'un bout à l'autre du Canada et de stimuler la croissance économique. »

- Matt Petrow, dirigeant principal des finances de Coconut Software Corporation

Faits en bref

PrairiesCan est le ministère qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes. PrairiesCan est un chef de file dans l'établissement d'une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire propres à l' Alberta , à la Saskatchewan et au Manitoba .

, à la et au . Le programme Croissance et productivité des entreprises soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Document d'information

Le financement fédéral de près de 26 millions de dollars accordé par l'intermédiaire de PrairiesCan permettra de promouvoir les nouvelles technologies, de favoriser la croissance des entreprises et de créer des emplois.

PrairiesCan investit près de 26 millions de dollars dans l'expansion de 11 entreprises novatrices de la Saskatchewan. Ce financement, accordé par l'intermédiaire du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), aidera des entreprises de la Saskatchewan à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour révolutionner leurs activités et créer des emplois pour la population canadienne. Ces entreprises ont un impact sur de nombreux secteurs clés de l'économie de la Saskatchewan, notamment la fabrication de pointe, la technologie numérique, l'agriculture et la production agroalimentaire, ainsi que la santé et la sécurité.

PrairiesCan investit 13 133 033 $ dans huit (8) projets par l'intermédiaire du programme CPE et 12 800 000 $ dans trois (3) projets dans le cadre du FEC.

Croissance et productivité des entreprises

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) est un programme national conçu pour stimuler la croissance économique par l'innovation, et créer et conserver des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Par l'entremise du volet Croissance et productivité des entreprises du programme CERI, PrairiesCan soutient les petites et moyennes entreprises des Prairies qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé l'octroi de fonds à huit bénéficiaires du programme CPE :

Biktrix Enterprises Inc. (3 500 000 $)

Utilisera les fonds pour commercialiser de nouveaux équipements et logiciels pour vélos électriques.

Utilisera les fonds pour commercialiser de nouveaux équipements et logiciels pour vélos électriques. Northern Nutrients Ltd. (3 855 620 $)

Achètera un nouvel équipement pour la fabrication d'engrais spéciaux.

Achètera un nouvel équipement pour la fabrication d'engrais spéciaux. Kasiel Solutions Inc. (faisant affaire sous le nom de SolusGuard et ORA) (252 500 $)

Utilisera les fonds pour étendre la portée de son système de sécurité des travailleurs isolés en Amérique du Nord.

Utilisera les fonds pour étendre la portée de son système de sécurité des travailleurs isolés en Amérique du Nord. Northern Quinoa Production Corporation (faisant affaire sous le nom de Norquin) (276 480 $)

Embauchera du personnel et achètera de l'équipement pour accroître la qualité de la transformation du quinoa et la part du marché.

Embauchera du personnel et achètera de l'équipement pour accroître la qualité de la transformation du quinoa et la part du marché. Community Compliance Management Technologies Inc. (faisant affaire sous le nom de MyComply) (948 500 $)

Accroîtra le marché de ses plateformes logicielles de conformité en matière de sécurité.

Accroîtra le marché de ses plateformes logicielles de conformité en matière de sécurité. 101265496 Saskatchewan Ltd. (faisant affaire sous le nom de Mother Labs) (1 799 933 $)

Étendra et améliorera les activités de culture du cannabis dans l'Ouest canadien.

Étendra et améliorera les activités de culture du cannabis dans l'Ouest canadien. Canadian Plasma Resources Corporation et Plasma SK Regina Inc. (500 000 $)

Élargira sa collecte de plasma sanguin à Regina, accédant à de nouveaux donneurs, augmentant l'approvisionnement et la vente de plasma, et augmentant la rentabilité par les économies d'échelle.

Élargira sa collecte de plasma sanguin à Regina, accédant à de nouveaux donneurs, augmentant l'approvisionnement et la vente de plasma, et augmentant la rentabilité par les économies d'échelle. C-Merak Industries Inc., C-Merak Grain Ltd., C-Merak Foods Ltd., Cas-Per Farms Inc., et King's Lake Farms Ltd. (2 000 000 $)

Mettra sur pied une usine commerciale de fractionnement de la féverole et de transformation de l'avoine par mouture et floconnage en Saskatchewan .

Fonds pour l'emploi et la croissance

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) verse des fonds à des entreprises et à des organisations pour les aider à renforcer leur résilience et leur compétitivité, à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Trois bénéficiaires du FEC en Saskatchewan recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Coconut Software Corporation (5 000 000 $)

Étendra le marché de ses plateformes de prise de rendez-vous à la demande.

Étendra le marché de ses plateformes de prise de rendez-vous à la demande. 102119034 SK Ltd., 102050303 SK Ltd., 624533 BC Ltd. et 671392 BC Ltd. (faisant affaire sous le nom de Donald's Fine Foods) (5 000 000 $)

Convertira une usine fermée de transformation du bœuf en une usine d'abattage et de transformation de truies.

Convertira une usine fermée de transformation du bœuf en une usine d'abattage et de transformation de truies. LyteHorse Labs Inc. (2 800 000 $)

Commencera et augmentera la production de son véhicule utilitaire tout-terrain électrique.

