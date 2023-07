Plus de 308 000 $ pour soutenir un atelier de fabrication unique qui permettra aux fabricants et aux artisans de collaborer dans le marché Forks

WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Lieu de rencontre depuis plus de 6 000 ans, La Fourche est l'un des points d'intérêt les plus importants de Winnipeg. Depuis l'établissement du poste de traite du Fort Rouge jusqu'à la transformation en un site clé du développement du chemin de fer canadien, La Fourche a évolué avec son temps. Aujourd'hui, en tant qu'espace dynamique du centre-ville et destination populaire auprès des résidents et des touristes, La Fourche ajoute à son marché un espace unique destiné aux fabricants et aux artisans.

Le ministre Vandal annonce l’octroi d’un financement fédéral pour attirer des artisans et des acheteurs dans le centre-ville de Winnipeg (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 300 000 $ dans la Forks Renewal Corporation, au centre-ville de Winnipeg. Cet investissement appuiera l'ouverture d'un centre communautaire collaboratif et de kiosques d'artisans en rotation situés au deuxième étage du marché Forks.

Cet espace offrira aux artistes et aux artisans de nouvelles possibilités de créer et d'exposer leurs œuvres, de réaliser des ventes et de développer leurs réseaux en nouant le dialogue avec la population diversifiée de La Fourche.

La collaboration avec les communautés est au cœur de cet investissement, car elle permet de tirer parti de la clientèle existante de La Fourche et de promouvoir les petites entreprises. Soutenir la croissance des petites entreprises locales est une priorité pour le gouvernement du Canada et permettra de renforcer l'économie des Prairies.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que l'investissement dans les petites entreprises est un élément clé d'une économie forte dans les Prairies. La Fourche est l'une des destinations les plus dynamiques du Manitoba, et des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs viennent la visiter. La création d'un espace qui contribuera à la croissance des petites entreprises et soutiendra les entrepreneurs au cœur de notre ville est un investissement intelligent et judicieux. »

-L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Ici, à La Fourche, nous nous soucions de l'innovation, de l'esprit d'entreprise, de l'incubation et du soutien aux entreprises locales. Et ce marché des créateurs est une excellente représentation de ces valeurs fondamentales. Nous sommes ravis d'accueillir des créateurs, des artistes et des talents locaux divers et multidisciplinaires dans cet espace dynamique. Nous sommes reconnaissants à Développement économique Canada pour les Prairies d'avoir reconnu l'importance de créer des petites entreprises solides qui contribuent à la prospérité de l'économie locale. »

-Sara Stasiuk, chef de la direction, La Fourche

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée d'élargir notre soutien concret aux fabricants et aux artisans du Manitoba et d'ailleurs. Le programme de rotation des kiosques de fabricants et le centre communautaire collaboratif ajouteront non seulement de la valeur à la communauté des fabricants et aux microentreprises, mais ils nous permettront aussi de donner aux clients ce qu'ils aiment dans notre magasin : une expérience agréable et de qualité de magasinage local dans de petits commerces. »

-Brad Hewlett, propriétaire, Forks Trading Company

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'efforce de stimuler la croissance économique par l'innovation et de créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

s'efforce de stimuler la croissance économique par l'innovation et de créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux, administré par PrairiesCan dans les provinces des Prairies, aide les organismes sans but lucratif et les organisations semblables à accroître leur portée.

Ce programme favorise le climat entrepreneurial nécessaire à l'établissement d'économies régionales innovatrices, et stimule la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), des femmes entrepreneures et des groupes sous-représentés.

Ce projet soutient les microentreprises, les entrepreneurs et les microentrepreneurs à se lancer et à se développer.

