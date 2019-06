Le ministre Sohi dévoile le plan du gouvernement du Canada pour appuyer l'avenir économique de l'Alberta

Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien trace le chemin vers une économie plus innovatrice, inclusive et connectée en Alberta et à l'échelle de l'Ouest canadien

EDMONTON, le 14 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire croître l'économie, à créer de bons emplois et à maintenir la compétitivité du Canada. C'est pourquoi le gouvernement énonce aujourd'hui les priorités pour stimuler la croissance, la productivité et la compétitivité de l'Ouest canadien.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, est heureux d'annoncer le prochain chapitre de Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, une stratégie de croissance qui s'appuie sur quatre piliers interdépendants :

En tirant parti de notre héritage de fort esprit d'entreprise, l'Alberta a l'occasion de stimuler la croissance dans de nouveaux secteurs, notamment les écosystèmes de l'IA et les sciences de la vie, tout en adoptant la technologie pour transformer nos forces traditionnelles. Doté d'une richesse de ressources naturelles, de corridors commerciaux stratégiquement situés, d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'une forte capacité en matière de recherche, l'Ouest est en bonne position pour poursuivre sa prospérité.

En 2018, le gouvernement du Canada a commencé, par l'entremise de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, à poser les fondations nécessaires pour tirer parti des avantages régionaux en lançant de sérieuses conversations avec les Canadiens à propos de l'avenir de l'Ouest canadien. Dans le cadre du budget de 2019, une nouvelle aide financière de 100 millions de dollars répartie sur les trois prochaines années a été allouée à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour qu'il renforce ses programmes et qu'il soutienne la mise en œuvre de Croissance de l'Ouest en collaboration avec des partenaires qui partagent ses objectifs. Fort de ses antécédents en matière de soutien à l'industrie, à l'innovation et au développement de l'économie, le Ministère coordonnera les efforts entrepris dans le cadre de la priorité relative à la diversification.

Pour en savoir plus à propos de Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, visitez www.croissance-ouest.ca.

« Le monde que nous connaissons évolue et pour réussir dans la nouvelle économie mondiale, nous devons mobiliser l'ensemble de la population canadienne pour apporter de vrais changements pour la classe moyenne et pour tous ceux et celles qui travaillent d'arrache-pied pour y accéder. Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien pave la voie à suivre pour bâtir un Canada inclusif et novateur. Nous sommes enchantés de travailler en collaboration avec la population canadienne pour concrétiser cette vision de l'avenir et créer les emplois de demain. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Nous faisons en sorte que nos entreprises demeurent concurrentielles, et nous continuerons d'appuyer le développement, l'innovation et la croissance de tous nos secteurs. Grâce à cette approche, mentionnée dans Croissance de l'Ouest, nous bâtirons un avenir plus vaste et plus prospère pour les générations à venir. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods

« Croissance de l'Ouest est la feuille de route du Canada établie par les Canadiens de l'Ouest pour les Canadiens de l'Ouest. Dans le cadre des séances de mobilisation sur la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, un large éventail de participants ont fait part de leurs idées, de leurs préoccupations et de leurs solutions pour renforcer l'Ouest canadien. Leurs voix et le travail des députés de l'Ouest ont contribué à façonner une vision stratégique pour un avenir passionnant, inclusif et diversifié. »

- Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

« La plupart des Canadiens de l'Ouest veulent que nos ressources naturelles soient développées, mais ils veulent que ce soit fait de façon responsable. La Stratégie de croissance de l'Ouest canadien nous donne l'occasion de promouvoir des solutions propres à l'Ouest qui rendent notre production pétrolière et gazière, minière, forestière et agricole à la fois plus propre et plus productive. »

- Kent Hehr, député de Calgary-Centre

Au cours des deux dernières décennies, les forces de l'Ouest canadien ont contribué à la croissance de l'économie nationale. En 2017, le produit intérieur brut (PIB) de la région s'élevait à 756 milliards de dollars.

Les provinces de l'Ouest abritent près du tiers de la population nationale, plus de la moitié des Autochtones du Canada et plus de 40 p. 100 de ses immigrants récents.

et plus de 40 p. 100 de ses immigrants récents. Selon le dernier recensement, six des villes canadiennes dont la croissance est la plus rapide sont situées dans l'Ouest : Calgary , Edmonton , Saskatoon , Regina , Lethbridge et Kelowna .

, , , , et . La population de l'Ouest canadien est entrepreneuriale et novatrice. La région compte plus de 450 000 petites et moyennes entreprises auxquelles sont attribuables 92 p. 100 des emplois du secteur privé.

En 2017, l'Ouest canadien a exporté plus de 193 milliards de dollars de biens et plus de 30 milliards de dollars de services vers d'autres pays. Les provinces de l'Ouest ont de plus exporté 154 milliards de dollars de biens et services entre elles et dans le reste du Canada .

. L'Ouest canadien abrite les plus grandes réserves de potasse au monde, les troisièmes réserves de pétrole brut et les quatrièmes réserves d'uranium.

La voie à suivre -- Stratégie de croissance de l'Ouest canadien

Le 14 juin 2019 - Edmonton (Alberta)

Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, qui repose sur notre engagement auprès des Canadiens de l'Ouest et des partenaires du gouvernement du Canada, comporte quatre piliers de croissance interdépendants : https://www.wd-deo.gc.ca/images/cont/images/French_Pillar.jpg

