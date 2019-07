Le ministre Sohi annonce un soutien au profit du secteur de l'acier et de l'aluminium d'Edmonton

Un investissement fédéral aide une entreprise de l'Alberta à diversifier ses produits, à améliorer sa productivité et à réduire ses coûts

LEDUC, AB, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Le secteur de l'acier et de l'aluminium du Canada contribue de façon importante à l'économie canadienne, fournissant des emplois bien rémunérés dans différentes régions du pays.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 447 480 $ au profit d'Apollo Machine and Welding Ltd.

Le financement est fourni dans le cadre de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), annoncée en mars 2019 et mise en œuvre par les organismes de développement régional du Canada. Les investissements effectués dans le cadre du programme CERI apportent un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication pour des projets qui améliorent la productivité, accroissent la compétitivité grâce à de nouvelles technologies et créent de nouveaux emplois.

Grâce à ce financement, Apollo-Clad Laser Cladding, une division d'Apollo Machine and Welding Ltd., achètera, modifiera et installera de l'équipement d'impression 3D à grande échelle afin d'accroître la productivité et la capacité de production.

Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium contribue de façon importante à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, fournissant de bons emplois de classe moyenne à des milliers de Canadiens et de Canadiennes. Les fonds alloués dans le cadre de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium offrent aux petites et moyennes entreprises un soutien constant dans toutes les régions du Canada, tout en permettant d'adapter l'aide aux besoins régionaux.

Citations

« Notre gouvernement appuie les entreprises et les travailleurs dévoués du secteur de l'acier et de l'aluminium qui jouent un rôle important dans les économies régionales du Canada. Des investissements comme celui-ci appuient les petites et moyennes entreprises qui produisent et utilisent l'acier et l'aluminium, et aideront ces entreprises à innover pour stimuler la productivité, se développer et pénétrer de nouveaux marchés afin de créer de bons emplois de classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le secteur de l'acier et de l'aluminium de l'Alberta est essentiel au succès d'autres industries en Alberta, au Canada et à l'échelle mondiale, notamment celles du pétrole et du gaz, de la fabrication et de la fabrication avancée. Nos investissements dans des entreprises novatrices, comme Apollo Machine and Welding Ltd, favorisent la productivité et la compétitivité, tout en introduisant des innovations pour stimuler les affaires et créer des emplois. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods

« En tant qu'organisation de fabrication de pointe en Alberta, Apollo Machine and Welding Ltd. est enthousiaste à l'idée de combiner des années de savoir-faire en matière de fabrication de lasers avec la recherche universitaire et industrielle pour faire de l'impression 3D à grande échelle une réalité en Alberta. Différente de l'impression 3D conventionnelle, cette innovation permettra d'imprimer de grands éléments sur des pièces existantes, tout en maintenant les exigences de qualité auxquelles nos clients sont habitués. Les capacités que ce système apportera à Apollo nous permettront d'être concurrentiels à l'échelle internationale dans un certain nombre d'industries. »

- Douglas J. Hamre, ing., gestionnaire, Recherche et développement, Apollo Machine & Welding

Faits en bref

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) :

1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Narmin Hassam-Clark, Conseillère en communications, région de l'Alberta, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Edmonton (Alberta), 780-399-1058, narmin.hassam-clark@canada.ca; Doug Hamre, Ph. D., ing., Gestionnaire, Recherche et développement, Apollo-Clad Laser Cladding, Leduc (Alberta), 780-980-5231, doug.hamre@apollomachine.com

Related Links

http://www.wd.gc.ca/