Le soutien à deux projets de développement économique dirigés par des Autochtones a été dévoilé à l'occasion de Indigenous Partnerships Success Showcase 2023

VANCOUVER, BC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique créent de nouvelles perspectives dans l'économie de demain, notamment en passant à l'énergie propre et en faisant progresser la technologie informatique.

Le ministre Sajjan annonce 5,9 millions de dollars pour des projets autochtones en matière d’énergie propre et de formation aux compétences informatiques (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 5,9 millions de dollars destiné à deux organisations qui soutiennent la croissance économique autochtone dans le cadre de projets d'énergie propre et de formation aux compétences informatiques.

Un financement de plus de 3,9 millions de dollars est accordé à l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique, qui aidera 14 communautés autochtones à développer de nouveaux projets d'énergie propre. Cette initiative contribue à diminuer la consommation de combustibles non renouvelables, et à produire de l'énergie propre dans les communautés autochtones. Ce financement se répartit comme suit : 2,3 millions de dollars proviennent de PacifiCan et 1,6 million de dollars proviennent de Services aux Autochtones Canada (SAC).

Financée par PacifiCan dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement fédéral, avec des contributions de la province de la Colombie-Britannique dans le cadre du plan CleanBC, l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique a octroyé 26 millions de dollars pour soutenir plus de 100 projets d'énergie propre au sein des Premières Nations de Colombie-Britannique depuis 2016.

Cette initiative a permis de créer près de 1 400 emplois, de réduire la consommation de diesel de plus de 2,8 millions de litres par an et de créer des projets d'énergie propre, des emplois et une croissance économique autochtone dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

PacifiCan investit également plus de 2 millions de dollars pour soutenir le programme de formation à l'emploi dans le domaine des technologies Digital Horizons, qui sera mis en œuvre par le First Nations Technology Council. De nombreuses entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) savent que la diversité est un atout pour leur main-d'œuvre.

Cependant, seule une petite partie de cette main-d'œuvre est autochtone. Ce programme offrira des programmes culturellement ancrés, conçus et dirigés par des Autochtones qui formeront et équiperont plus de 700 Autochtones des compétences dont ils ont besoin pour être embauchés dans des emplois en demande ou pour lancer leur propre entreprise de technologie ou d'activités technologiques en Colombie-Britannique.

Le ministre a fait ces annonces lors d'une allocution prononcée à l'occasion de l'Indigenous Partnerships Success Showcase. Cet événement annuel fournit des conseils pratiques sur la façon dont les communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits et leurs partenaires commerciaux peuvent travailler ensemble pour une réussite économique commune.

Citations

« Dès le début, PacifiCan a soutenu avec enthousiasme l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique, qui a permis de créer des milliers d'emplois et de lancer une centaine de projets d'énergie propre. Ces projets ont généré suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 3 600 foyers et ont permis de réduire les émissions de CO2 pour retirer l'équivalent de 128 000 voitures de la circulation pendant un an. PacifiCan continuera à travailler avec les peuples autochtones, les entreprises et d'autres partenaires en Colombie-Britannique pour créer un développement économique durable qui favorise la réconciliation ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Sous la direction et l'administration du New Relationship Trust, l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique a transformé la façon de travailler au sein des communautés des Premières Nations dans toute la province. L'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique soutient des projets d'énergie propre, tout en favorisant aussi l'autonomie et en mettant l'accent sur la propriété, le partage des revenus, l'emploi local et le développement économique. Les contributions de l'Initiative de partenariat stratégique aident les gouvernements, l'industrie et les Premières Nations à élaborer des solutions vertes qui créent des emplois dans les communautés des Premières Nations aujourd'hui et protègent l'environnement de demain. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux autochtones

« Les projets d'énergie propre autochtones créent une multitude d'avantages au sein des communautés autochtones qui renforcent la résilience des communautés, améliorent leur qualité de vie et favorisent leur autonomie économique. New Relationship Trust est heureux de poursuivre ce travail de collaboration pour permettre l'accès au financement de capacités en matière d'énergie propre, et de soutenir les objectifs du gouvernement du Canada en matière de réconciliation autochtone et d'électricité propre ».

- Wade Grant, président du conseil d'administration de New Relationship Trust

« Nos cours sur mesure, conçus et animés par des Autochtones, sont ancrés dans nos cultures, nos valeurs et nos visions du monde traditionnelles. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada pour continuer à offrir des programmes de formation en compétences informatiques à plus de 705 apprenants autochtones au cours des deux prochaines années. Avec le soutien de Digital Horizons, nous serons également en mesure d'offrir des conseils de carrière précieux et de veiller à ce que les diplômés des programmes autochtones aient accès à des mentors, à des possibilités de stage et à des carrières en Colombie-Britannique et ailleurs. »

- Natiea Vinson, directrice exécutive du First Nations Technology Council.

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

À ce jour, la I'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique a versé plus de 26 millions de dollars à 73 Premières Nations pour administrer près de 100 projets d'énergie propre qui contribuent à stimuler l'innovation en matière d'énergie propre, à créer des emplois bien rémunérés et à bâtir un avenir plus vert pour l'ensemble de la population canadienne. Ces projets ont permis de réduire les émissions de CO2 de plus de 400 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer plus de 128 000 voitures de la circulation pendant un an.

New Relationship Trust (NRT) est un organisme indépendant sans but lucratif voué au renforcement des Premières Nations en Colombie-Britannique par le renforcement des capacités. Le NRT investit dans les Premières nations de la Colombie-Britannique en les soutenant dans cinq domaines clés de développement : la capacité de gouvernance, l'éducation, la langue, les jeunes et les aînés, ainsi que le développement économique.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), [email protected]; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]; Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378; ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388