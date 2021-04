MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le budget de 2021 du gouvernement du Canada prévoit des mesures importantes pour finir la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique vigoureuse pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, et Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre des Transports, ont rencontré virtuellement le directeur de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve pour discuter des investissements annoncés dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 est le repli économique le plus marqué et le plus rapide que l'on a connu depuis la Grande Dépression. Elle a eu une incidence démesurée sur les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises et organismes, il s'agit d'une récession à deux vitesses. La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, trouve des moyens de prospérer et de croître grâce aux programmes du gouvernement du Canada, tels que la Subvention salariale d'urgence du Canada. La Cuisine s'est adaptée pour offrir ses services autrement pendant la pandémie. Elle a ouvert une épicerie solidaire permanente et est en train d'installer son projet de serres/fermes urbaines.

Malheureusement, de nombreuses autres - en particulier des petites entreprises - luttent pour leur survie. C'est pour cette raison que nous allons prolonger jusqu'à l'automne les mesures de soutien aux entreprises et au revenu. De plus, nous réaliserons des investissements qui permettront de créer des emplois et d'aider les entreprises de toute l'économie à revenir en force.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021prévoit en effet des investissement dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada.

Le budget de 2021 vise à offrir une aide aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et afin d'assurer une relance rapide et vigoureuse. En plus de proposer le prolongement des mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force, il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 place le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cela a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citation

« Les organismes comme la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, sont parmi les piliers de nos collectivités. . Le budget de 2021 propose plusieurs mesures pour aider les entreprises à se remettre sur pied et soutenir les rues commerçantes. On est là depuis le début pour aider nos petites entreprises et on va encore être là pour leur permettre de profiter de la relance. »

L'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« Des organismes communautaires comme la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve sont essentielles pour maintenir le tissu social d'Hochelaga. Que ce soit à travers son travail pour la réinsertion sociale, leurs projets d'agriculture urbaine ou leur service de traiteur à petits prix, la CCHM répond à un réel besoin sur le terrain. Notre gouvernement a entendu les PME et les organismes communautaires et a mis en place les mesures nécessaires pour les aider à passer à travers cette crise. Avec le budget de 2021, nous nous engageons à continuer de les soutenir grâce à de nombreux investissements. »

Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en partenariat avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, souples et de haute qualité, peu importe où elles vivent, de sorte qu'elles ne soient plus accablées par les coûts élevés des services de garde d'enfants. Le budget propose de nouveaux investissements totalisant jusqu'à concurrence de près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. En combinaison avec les investissements précédents annoncés, au moins 9,2 milliards de dollars par année en permanence seront investis dans la garde des enfants, à compter de 2025-2026.



Prolonger les mesures de soutien d'urgence afin de favoriser la transition des Canadiens et des entreprises du pays jusqu'à la relance, y compris :



Prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada , la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.

, la Subvention d'urgence du pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.



Prolonger le nombre de semaines admissibles au soutien au revenu important pour les Canadiens, comme la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.





Prolonger les prestations de maladie de l'assurance-emploi, les faisant passer de 15 à 26 semaines.



Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre de plusieurs programmes de transformation, comme :



Un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies et leur fournira les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans la croissance des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.



Revitaliser le secteur du tourisme grâce à un financement de 1 milliard de dollars pour aider les entreprises touristiques à se rétablir et pour appuyer les festivals et les événements culturels qui offrent des emplois et une croissance dans bon nombre de nos villes et communautés.



Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Liens connexes

Liens connexes

SOURCE Lieutenant du Québec

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Simon Ross, Attaché de presse, Bureau du lieutenant du Québec et du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-995-2727; Relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420

Liens connexes

http://www.pco-bcp.gc.ca/