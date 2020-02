Le ministre Roberge souligne la nomination de M. Daniel Jutras à titre de recteur de l'Université de Montréal

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, tient à souligner la nomination de M. Daniel Jutras à titre de recteur de l'Université de Montréal et le remercie de son engagement envers l'établissement. M. Jutras entrera en fonction au terme du mandat du recteur Breton, le 1er juin prochain, pour un mandat de cinq ans.

Le ministre tient également à remercier le recteur sortant, le Dr Guy Breton, pour sa longue et fructueuse carrière au sein de l'Université de Montréal. Nommé en 2010, ce gestionnaire, reconnu pour ses capacités de communication et de mobilisation dans les changements organisationnels, a assurément contribué à l'avancement de différentes associations professionnelles et universitaires au cours de sa carrière. C'est notamment pour son leadership sur les scènes universitaires québécoise, canadienne et de la francophonie internationale, pour ses réalisations majeures au bénéfice de l'espace universitaire francophone et pour son apport au développement et au rayonnement de la recherche et de la science en français que le Conseil supérieur de la langue française lui a décerné l'Ordre des francophones d'Amérique en 2019.

Rappelons que l'Université de Montréal compte parmi les grandes universités de recherche dans le monde. Mise sur pied en 1878, elle offre aujourd'hui près de 600 programmes et est fréquentée par plus de 67 000 étudiants repartis au sein de ses différents établissements. Le gouvernement continuera d'appuyer l'Université de Montréal dans son rayonnement et dans ses projets de développement.

Citations :

« Je suis convaincu que les compétences de M. Jutras et son expérience lui permettront de relever ce nouveau défi avec rigueur et professionnalisme. Je lui offre toute ma collaboration pour poursuivre le travail de développement et d'enracinement de l'Université de Montréal dans le paysage de l'enseignement supérieur au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664