Le ministre Roberge lance la vitrine Web Devenir enseignant

QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de faciliter l'accès à tous les renseignements liés à la profession enseignante et pour répondre plus efficacement aux questions des personnes d'ici et d'ailleurs qui s'y intéressent, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur lance la vitrine Devenir enseignant.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui, précisant du même coup que Devenir enseignant est destiné aux étudiants, aux adultes en réorientation de carrière, aux immigrants et aux enseignants eux-mêmes.

La vitrine Devenir enseignant est intégrée au contenu de la plateforme gouvernementale Québec.ca. En plus des renseignements de base sur la profession enseignante, ce nouvel espace virtuel contient, notamment, une description des tâches de l'enseignant, des renseignements sur la démarche pour obtenir une autorisation d'enseigner, des ressources pour trouver un emploi dans le domaine, des cartes interactives et des informations sur le soutien financier offert.

Citation :

« C'est avec plaisir que je lance cette initiative de promotion et d'information sur la pratique enseignante au Québec. Je suis convaincu que Devenir enseignant bénéficiera à un grand nombre de personnes s'intéressant à la profession enseignante, qu'elles soient du Québec ou de l'étranger. Enseigner, changer la vie de ses élèves, c'est la plus belle profession au monde. C'est une vocation. Avec toutes les possibilités qu'offre le milieu de l'emploi aujourd'hui, nous devons donc faire plus pour faire connaître tous les avantages de la profession et attirer de nouveaux enseignants. Je suis persuadé que cette vitrine, entièrement consacrée à l'enseignement, contribuera à l'atteinte de cet objectif. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Québec.ca est une plateforme Web unifiée récemment mise en ligne, qui regroupe plusieurs centaines de sites Web et de services du gouvernement du Québec. Elle permet d'assurer une plus grande cohérence de la communication et de l'action gouvernementale.

Lien connexe :

Devenir enseignant : https://www.quebec.ca/devenirenseignant

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664