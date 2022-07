Le ministre Pierre Fitzgibbon a visité les installations du Consortium SAF+, engagé dans la production de carburant durable pour le transport aérien

MONTRÉAL, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Consortium SAF+ a eu le plaisir d'accueillir le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, qui visitait les installations de l'entreprise à Montréal afin de voir et de mieux comprendre notre technologie de production de carburant qui constitue une solution durable pour le secteur de l'aviation.