Le ministre Pierre Dufour inaugure un nouvel appareil de tomographie par émission de positons à l'Hôpital de Val-d'Or

VAL-D'OR, QC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, à l'inauguration d'un appareil de tomographie par émission de positons combiné à un tomodensitomètre (TEP-TDM) implanté à l'Hôpital de Val-d'Or.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet incluent un réaménagement de 130 mètres carrés nécessaires à l'implantation de l'appareil, en plus d'un agrandissement de 230 mètres carrés. Une enveloppe budgétaire de 3 832 000 $ a été accordée au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour effectuer les travaux, en plus d'une somme de plus de 3 M$ pour le coût de l'appareil. Le tout a été entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

« L'arrivée de cet appareil de pointe à l'Hôpital de Val-d'Or représente un véritable gain pour la population. En effet, cela contribue à donner un meilleur accès à des services diagnostiques de haute précision, et ce, à proximité des usagers, permettant par le fait même de réagir rapidement et de proposer des traitements encore mieux adaptés à la condition de chaque patient, dans des délais optimisés. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de l'appui qu'a reçu ce projet de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cela témoigne des efforts réels qui sont faits pour répondre aux besoins de chaque communauté, et tout particulièrement de celles qui sont établies dans des secteurs couvrant de vastes territoires. Les personnes qui y résident ont besoin du meilleur accès possible à certains services de pointe qui permettent une prise en charge rapide et qui améliorent de manière notable la qualité des soins reçus et leur efficacité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Rappelons que l'appareil servira à répondre aux besoins de différentes spécialités, dont la cardiologie, la neurologie, la cancérologie et la radio-oncologie.

