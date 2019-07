Le ministre Mathieu Lacombe souligne la fin des travaux de réfection du pont de Plaisance

GATINEAU, QC, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, souligne la fin des travaux de réfection du pont de Plaisance.

Cette reconstruction, réalisée à un coût de plus de 8 M$, permet d'offrir aux citoyennes et citoyens un système de transport efficient qui allie dorénavant différents modes de déplacement. En effet, l'ajout d'une piste multifonctionnelle permet aux cyclistes et aux piétons de circuler sur le pont de façon sécuritaire.

Citations

« Maintenir le réseau routier en bon état est une priorité pour notre gouvernement et cet investissement en témoigne. Les travaux de réfection du pont de Plaisance avaient pour objectif de rebâtir la structure selon les normes en vigueur. Le nouveau pont offre un meilleur confort de roulement en plus d'intégrer une nouvelle piste multifonctionnelle reliée à la Route verte. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le pont de Plaisance est une infrastructure importante qui permet de relier les municipalités de la Petite‑Nation. Il est utilisé chaque jour par 3 200 véhicules. En effectuant ces travaux de reconstruction, le gouvernement du Québec démontre sa volonté d'améliorer le réseau routier et de contribuer au développement social et économique de la région. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le nouveau pont de Plaisance , d'une longueur de 114 mètres, comprend 2 voies, d'une largeur de 3,5 mètres, ainsi qu'un sentier polyvalent, d'une largeur de 3,9 mètres, sécurisé à l'aide de glissières.

, d'une longueur de 114 mètres, comprend 2 voies, d'une largeur de 3,5 mètres, ainsi qu'un sentier polyvalent, d'une largeur de 3,9 mètres, sécurisé à l'aide de glissières. La piste multifonctionnelle est reliée au tronçon de 17 kilomètres des sentiers cyclables du parc national de Plaisance , qui totalisent environ 40 kilomètres.

, qui totalisent environ 40 kilomètres. Environ 3 200 véhicules empruntent ce pont chaque jour.

