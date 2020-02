Le ministre Mathieu Lacombe annonce l'arrivée en région de quatre cadres décisionnels pour mieux répondre aux besoins du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

CHELSEA, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, l'entrée en poste de quatre adjoints à la Direction des services multidisciplinaires et à la communauté (DSMC) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS), afin de mieux répondre aux besoins de la population de la région. S'ajouteront également aux équipes de gestion de l'établissement trois coordonnateurs dans des hôpitaux périphériques.

Les adjoints à la DSMC seront des acteurs importants dans la communauté. Ils viendront coordonner les services et faciliter la communication avec les différents partenaires situés sur les territoires du CISSS.

Les adjoints nommés sont les personnes suivantes :

Frédéric Parizeau, pour le Territoire des Collines de l'Outaouais;

Alexandre Bergevin , pour le Territoire de Papineau;

, pour le Territoire de Papineau; Nicole Chaput , pour le Territoire du Pontiac ;

, pour le Territoire du ; Isabelle Labelle-Richard , pour le Territoire de la Vallée-de-la- Gatineau .

Les trois coordonnateurs d'hôpitaux périphériques sont :

François-Régis Fréchette, à l'Hôpital de Maniwaki et à l'Hôpital de Wakefield ;

et à l'Hôpital de ; Gilbert Daoust (par intérim), à l'Hôpital de Shawville ;

(par intérim), à l'Hôpital de ; Carl Lavoie , à l'Hôpital de Buckingham .

Citations :

« L'ajout de ces personnes aux équipes du CISSS permettra d'offrir de meilleurs services à la population de chaque territoire, de manière mieux adaptée à la réalité de ces diverses communautés. Très rapidement, ils deviendront une référence dans leur milieu, connaissant mieux que quiconque les besoins des usagers, en restant constamment à l'affût des enjeux réels à l'échelle locale. Nous sommes très fiers de soutenir une telle initiative, qui s'inscrit dans nos efforts pour privilégier une approche populationnelle à même de mieux répondre aux attentes des Québécoises et des Québécois de chaque région. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de cette annonce, qui vient confirmer l'attention que porte notre gouvernement aux besoins des gens d'ici en matière de santé. Cet ajout de ressources humaines viendra à coup sûr consolider les efforts du CISSS pour mieux desservir les territoires de la région. Ces nouveaux gestionnaires permettront à l'établissement d'être mieux ancré dans la communauté, près de la réalité des usagers. Il s'agit d'un modèle unique d'organisation des services, et j'encourage ces personnes à oser faire les choses autrement, de manière novatrice, au bénéfice de notre collectivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

L'arrivée des adjoints à la DSMC et des coordonnateurs marque également le début de la campagne « Près de chez vous », qui vise à faire connaître les services et les soins disponibles dans chacun des CLSC de l'Outaouais.

Chaque CLSC possédera un dépliant décrivant les soins et les services offerts. Ces dépliants seront distribués dans les territoires et seront disponibles sur le site internet du CISSS.

Lien connexe :

Les personnes désirant prendre connaissance du dépliant des CLSC peuvent se le procurer à l'adresse Web suivante : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/clsc.

