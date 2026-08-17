Le ministre MacDonald conclut une visite fructueuse à l'Iowa State Fair

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- La fin de semaine dernière, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est joint à Son Excellence Mark Wiseman, ambassadeur du Canada aux États-Unis, pour assister à l'Iowa State Fair (Foire de l'État de l'Iowa) et rencontrer des représentants du gouvernement et des dirigeants agricoles.

L'Iowa State Fair rassemble des intervenants de tous les domaines du secteur pour célébrer l'excellence dans l'agriculture, marquer la tradition et faire progresser l'innovation. Tout au long de l'activité, le ministre MacDonald a souligné l'importance des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis et a réaffirmé que le Canada était un partenaire commercial fiable.

Le ministre a également rencontré d'importants dirigeants du secteur agricole américain et des intervenants de l'industrie, avec lesquels il a discuté des priorités communes et souligné la complémentarité des relations agroalimentaires qui apporte une valeur ajoutée aux deux économies.

Le ministre a rencontré la gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds, afin de poursuivre d'importantes discussions sur le partenariat étroitement tissé entre cet État et le Canada. Il a ensuite assisté à l'exposition caritative des bouvillons de la gouverneure.

Sur le site de la foire, le ministre s'est entretenu avec Glenn (G.T.) Thompson, président du Comité de l'agriculture de la Chambre des représentants, et Brent Johnson, président de l'Iowa Farm Bureau Federation, avec lesquels il a réfléchi à leur soutien commun aux agriculteurs des deux côtés de la frontière.

Le ministre MacDonald a également rencontré le secrétaire à l'Agriculture de l'Iowa, Mike Naig, afin de discuter de sujets d'intérêt commun et des relations agricoles étroitement liées entre le Canada et l'Iowa. Ils ont également participé à l'activité de grillades de porc des célébrités.

En marge de la Foire, le ministre MacDonald a participé à deux tables rondes avec des intervenants des secteurs agricole et manufacturier afin de souligner le rôle que joue le Canada dans les chaînes d'approvisionnement américaines en tant que source fiable de produits et d'intrants agricoles de haute qualité et à prix abordable pour les États-Unis.

Citation

« Nos agriculteurs travaillent d'arrache-pied pour nourrir leurs communautés et les populations du monde entier. J'ai pu constater de mes propres yeux à quel point notre partenariat avec les États-Unis est solide, et il est d'une importance capitale que nous continuions à travailler ensemble, en tant que nations et en tant qu'amis proches. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Faits en bref

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales agricoles bilatérales les plus importantes au monde, qui crée des emplois et des débouchés économiques dans les deux pays.

En 2025, les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits de la mer s'élevaient à 101,2 milliards de dollars.

Le Canada est le deuxième marché d'exportation de produits agricoles et agroalimentaires de l'Iowa. En 2025, le commerce bilatéral de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits de la mer entre le Canada et l'Iowa s'élevait à 3 milliards de dollars canadiens.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]