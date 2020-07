Le ministre Lionel Carmant se voit confier plusieurs dossiers liés à l'amélioration du bien-être de la population

QUÉBEC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, se voit confier la responsabilité de plusieurs dossiers. Son mandat inclura dorénavant l'ensemble des dossiers relevant des services sociaux et de certains services de santé, notamment les services mère-enfant, les services en santé mentale en dépendance, en itinérance et les services sociaux généraux, le soutien aux organismes communautaires, et ce, tant pour les clientèles jeunes qu'adultes.

Rappelons que le ministre Carmant a notamment comme responsabilité de veiller au bien-être des enfants et des jeunes du Québec. En plus des dossiers relatifs à la protection de la jeunesse et des services de proximité aux jeunes en difficulté et leur famille, le développement du programme Agir tôt, il s'occupe également des services destinés aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, de l'adoption québécoise et internationale ainsi que de l'informatisation du réseau.

Citation :

« Je suis très fier de prendre la relève de ces dossiers d'une grande importance et de poursuivre mon engagement auprès de la population du Québec avec mes collègues, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Par exemple, la santé mentale est un dossier que notre gouvernement s'est engagé à mettre au cœur de ses priorités, et j'ai l'intention de travailler avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions concrètes afin de soutenir les personnes qui en ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

