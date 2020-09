Le ministre Lionel Carmant annonce un rehaussement de 40 M$ afin de soutenir les organismes communautaires

QUÉBEC, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce une bonification du soutien octroyé aux organismes communautaires œuvrant en santé et en services sociaux. Ainsi, dans le cadre du budget 2020-21, c'est un investissement de 40 M$ qui est alloué pour le rehaussement du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

La répartition entre les régions tient compte du nombre d'organismes communautaires admis au PSOC. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont la responsabilité de déterminer les sommes qui seront attribuées aux organismes afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de leur milieu.

Annuellement, le ministère de la Santé et des Services sociaux contribue financièrement à la réalisation de la mission globale et aux activités de plus de 3 000 organismes communautaires nationaux et régionaux.

Citation :

« Partout au Québec, des hommes et des femmes œuvrant au sein des organismes communautaires se dévouent pour aider les personnes les plus vulnérables de notre société. Nous voulons à notre tour les aider, et mieux les soutenir dans la poursuite de leurs efforts et ainsi améliorer leur qualité de vie. Ce rehaussement permettra de répondre aux besoins prioritaires identifiés régionalement, en augmentant la capacité des organismes à faire face aux demandes croissantes ou aux défis particuliers. Je les remercie pour leur travail essentiel, nous en sommes tous très reconnaissants. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Soulignons que le PSOC respecte l'autonomie des organismes communautaires de définir leurs orientations, leurs politiques et leurs approches. Le financement offert par le programme vient contribuer à la consolidation des actions de ces organismes, de manière complémentaire au soutien déjà fourni par la communauté.

Lien connexe :

Pour consulter la répartition régionale des sommes allouées : www.msss.gouv.qc.ca/presse.

