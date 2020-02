Le ministre Lacombe octroie une aide de 80 000 $ pour deux projets du regroupement pour la valorisation de la paternité

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une perspective d'égalité entre les parents et pour soutenir la valorisation du rôle des pères et promouvoir leur importance dans la famille ainsi que dans la société, le gouvernement du Québec verse une aide financière de 80 000 $ au Regroupement pour la valorisation de la paternité. Cette somme servira à la réalisation de deux nouveaux projets pilotes. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui lors de son passage à la SU-PÈRE CONFÉRENCE à Montréal.

Les projets visent l'implantation d'une démarche d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles dans les réseaux suivants :

Les organismes offrant des services aux familles québécoises d'expression anglaise, en partenariat avec le Community Health and Social Services Network (CHSSN);

(CHSSN); Les centres de la petite enfance (CPE), en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

L'adaptation des pratiques aux réalités paternelles est une expertise développée par le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Elle consiste à outiller les organisations pour qu'elles rejoignent mieux les pères en adaptant leur offre de services et leur culture organisationnelle aux deux parents. Ainsi, le premier projet vise à accompagner le CHSSN dans la prise en compte des besoins propres aux pères d'expression anglaise et à concevoir des outils adaptés à leur réalité. Cela permettra à des organismes qui desservent les communautés anglophones de rejoindre les parents plus efficacement dans au moins quatre régions du Québec.

Le deuxième projet vise à accompagner six CPE, de concert avec l'AQCPE, dans la mise en valeur de pratiques de coéducation inclusives, c'est-à-dire basées sur l'implication des parents dans la vie éducative de leur enfant et l'identification des actions à entreprendre pour améliorer la participation active des pères dans la vie du CPE.

Le financement provient de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dont l'une des orientations vise à favoriser le partage équitable des responsabilités familiales.

Citations :

« À titre de ministre de la Famille et de concert avec mes collègues du gouvernement, je me suis engagé depuis le début de mon mandat à bien appuyer les pères et les parents du Québec dans l'exercice de leurs différentes responsabilités. De nos jours, tous les pères n'assument pas leur rôle de la même façon et, selon la diversité des réalités familiales, leur engagement peut prendre différentes formes. La valorisation de la paternité est un enjeu très important pour notre gouvernement, et c'est pourquoi cette annonce me réjouit. Je tiens à remercier les intervenants et intervenantes qui, comme le Regroupement pour la valorisation de la paternité, sont sur le terrain pour accompagner les hommes dans leurs démarches. Leur travail est essentiel à l'évolution de la société vers un modèle plus égalitaire. Merci de votre engagement au quotidien! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Beaucoup d'efforts sont investis pour atteindre l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Les pères sont de valeureux alliés pour faire équipe avec les mères. En valorisant la paternité, nous faisons en sorte que tant les femmes que les hommes soient gagnants. Lentement, mais sûrement, nous avançons vers un Québec plus égalitaire. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Fait saillant :

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, sous la coordination du Secrétariat à la condition féminine, le ministère de la Famille dispose d'une enveloppe budgétaire pour le financement de projets favorisant la coparentalité, et ce, jusqu'au 31 mars 2021.

Liens connexes :

La SU-PÈRE CONFÉRENCE : https://www.rvpaternite.org/spc/

: https://www.rvpaternite.org/spc/ Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/strategie-egalite-2021.pdf

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093