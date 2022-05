Le ministre Jean Boulet lance un outil pour favoriser la qualité de vie au travail dans les entreprises du Québec

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce la publication du Guide d'implantation d'un programme de qualité de vie au travail. Ce guide s'inscrit dans le cadre du Plan d'action sur la main-d'œuvre 2018‑2023 et reflète l'engagement du gouvernement du Québec à favoriser la qualité de vie au travail.

Dans le contexte de la transformation du monde du travail, qui nécessite de nouvelles façons de faire, ce guide vise à attirer, retenir et fidéliser la main‑d'œuvre de même qu'à prévenir des conflits de travail. Il propose de bonnes pratiques et des exemples pouvant inciter les entreprises de toute taille, syndiquées ou non, à implanter un programme de qualité de vie au travail ou à en améliorer un en vigueur. Un tel programme peut permettre d'améliorer la santé psychologique et physique des travailleuses et des travailleurs ainsi que d'augmenter la productivité des organisations.

Citation

« La qualité de vie au travail influence le bien-être des travailleuses et des travailleurs et leur épanouissement professionnel. Elle améliore également le climat de travail et contribue à diminuer le nombre de conflits, ce qui permet, entre autres, d'accroître la performance des entreprises et leur productivité. Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir la qualité de vie au travail par différentes mesures afin de sensibiliser les entreprises et les travailleurs aux bienfaits qu'elle génère. Ce guide, que nous rendons public aujourd'hui, a aussi pour objectif de susciter l'émergence de nouvelles idées ou de nouvelles façons de faire en matière de qualité de vie au travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Résultat d'une revue rigoureuse de la littérature sur les conventions collectives, ce guide d'implantation d'un programme de qualité de vie au travail répond aux préoccupations soulevées par différents partenaires syndicaux, communautaires, du milieu des affaires et de celui de l'éducation.





Ce guide propose une démarche à réaliser pour adopter un programme de qualité de vie au travail. Il suggère aussi plusieurs mesures pouvant être mises en place en ce qui concerne les habitudes de vie, entre autres l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress, les pratiques de gestion, notamment le développement des compétences, la reconnaissance et les communications, ainsi que les conditions de travail, en particulier la conciliation travail-vie personnelle.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

