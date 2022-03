Le ministre Jean Boulet annonce une somme de 150 000 $ pour soutenir la formation dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires à l'UQTR

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 150 000 $ pour soutenir la réalisation d'une approche par compétences en gestion des technologies d'affaires développée par l'Université du Québec à Trois‑Rivières (UQTR).

Ce projet permet de répondre aux besoins de formation des entreprises du secteur des technologies de l'information (TI) et d'employeurs embauchant des professionnels en TI dans d'autres secteurs d'activité. Il comporte plusieurs volets, dont

la définition d'un ensemble de compétences à développer dans la concentration Gestion des technologies d'affaires (GTA);

la création d'indicateurs de développement;

l'accompagnement des professeurs et des chargés de cours.

Par ailleurs, l'approche par compétences permettra aux étudiants et aux étudiantes de repérer, dans le cursus scolaire et les activités extrascolaires, des occasions de développer les habiletés requises pour répondre aux besoins des employeurs.

Citations

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est capital de s'assurer que les formations correspondent aux besoins du marché du travail, surtout dans les secteurs de pointe comme les technologies de l'information, qui contribuent à améliorer la productivité dans l'ensemble de l'économie. Les partenaires du marché du travail de la Mauricie travaillent ensemble pour y arriver et nous sommes là pour les soutenir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Conseil régional des partenaires du marché du travail est fier de pouvoir soutenir des projets structurants de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi qui visent les compétences du futur et répondent aux problématiques de pénurie de main-d'œuvre en Mauricie. L'adaptation de programmes de formation existants et l'élaboration de nouveaux modes d'apprentissage en gestion des technologies d'affaires permettront de soutenir la productivité des entreprises régionales. »

Paul Lavergne, président du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie

« Depuis sa fondation en 1969, l'Université du Québec à Trois-Rivières se fait un devoir de soutenir sa région dans la réalisation de ses ambitions. Grâce à nos activités de recherche et de formation de pointe, nous avons contribué au positionnement stratégique de notre région dans divers secteurs et c'est avec la même volonté que nous entendons participer à l'essor de la Mauricie dans le secteur des technologies de l'information. »

Christian Blanchette, recteur, Université du Québec à Trois-Rivières

Faits saillants

La réalisation du projet se terminera le 31 août 2022.

Le financement a été accordé dans le cadre du programme Projets stratégiques de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi en région de la Commission des partenaires du marché du travail, financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Il est à noter que ce programme est maintenant remplacé par le programme Évolution-Compétences, volet Innovation et connaissance, volet pour lequel des appels de projets régionaux sont en cours.

Le projet s'inscrit dans l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit développer des approches innovantes pour favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi.

