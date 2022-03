Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 5,4 millions de dollars pour accélérer la transition numérique du secteur communautaire

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un financement de plus de 5,4 millions de dollars sur trois ans pour le développement et la mise en œuvre du projet DATAide.

Ce projet de formation en intelligence numérique et de soutien au leadership est piloté par l'organisme Centraide du Grand Montréal, en partenariat avec les Centraide du Québec et l'organisme sans but lucratif spécialisé en données et technologie, Nord Ouvert. Il est destiné aux organismes communautaires actifs dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sur l'ensemble du territoire québécois.

Plus précisément, DATAide vise à sensibiliser, par l'entremise de webinaires, quelque 3 000 organismes sur les possibilités et avantages liés à la transformation numérique. Il a également pour objectif de former 180 organismes et de soutenir 60 leaders du milieu pour développer la culture numérique dans le secteur communautaire. Enfin, 500 organismes obtiendront une bourse pour bénéficier de 3 000 heures d'accompagnement et acquérir du matériel informatique et des logiciels adaptés à leurs situations.

Citations

« La crise sanitaire a révélé l'urgence, pour le secteur communautaire, d'accélérer sa transition numérique afin que ses services soient adaptés et qu'ils continuent de répondre aux besoins de la population. C'est pourquoi notre gouvernement investit plus de 5,4 millions de dollars dans le développement et la mise en œuvre de DATAide. Grâce à ce projet novateur d'accompagnement en intelligence numérique et de soutien au leadership, des organismes communautaires de tout le Québec pourront être mieux outillés pour adapter la réalisation de leur mission. Je suis fier que nous puissions les aider à innover pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre société. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est avec enthousiasme que Centraide du Grand Montréal agira à titre d'opérateur du projet DATAide. Élaboré après avoir consulté quelque 50 organismes communautaires, ce parcours d'apprentissage et d'accompagnement sera offert dès le printemps prochain. Nous remercions le gouvernement du Québec d'appuyer ce projet inédit qui permettra d'accompagner des milliers d'organismes dans leur virage numérique. DATAide concrétise les efforts et la volonté de Centraide de contrer la fracture numérique du milieu communautaire et favorise le renforcement de ses compétences au bénéfice de toutes les personnes que nous aidons au Québec. »

Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal

Faits saillants

Sur le montant de plus de 5,4 millions de dollars, 4 millions de dollars proviennent du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) et près de 1,45 million de dollars sont issus du Fonds de développement du marché du travail (FDMT).

Le FQIS soutient, entre autres, le développement et l'expérimentation de nouvelles approches de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le FDMT a pour objectif de développer la qualification et les compétences de la main-d'œuvre actuelle et future.

L'aide financière octroyée répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019‑2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit développer des approches innovantes.

Le soutien de ce projet s'inscrit en cohérence avec les travaux d'élaboration d'un plan d'action gouvernemental en action communautaire.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796