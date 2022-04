Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 538 000 $ pour la tenue de six salons de l'emploi dans la région de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 538 000 $ pour la tenue d'un salon de l'emploi dans chacune des six municipalités régionales de comté (MRC) de la région de Lanaudière au cours du mois de mai.

On compte, parmi les promoteurs de ces salons, la Société d'aide au développement de la collectivité de D'Autray-Joliette, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption, la Société d'aide au développement de la collectivité Matawinie, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm ainsi que la MRC des Moulins. Les comités organisateurs attendent plus de 3 000 participantes et participants au total et comptent sur la participation de 165 entreprises.

Cet investissement répond à la volonté de rapprocher les citoyennes et citoyens ainsi que les entreprises de la région. La tenue d'un salon dans chacune des MRC contribue à favoriser la proximité entre les personnes à la recherche d'un emploi et les employeurs, en plus de favoriser différents partenariats entre les nombreux partenaires locaux et les bureaux de Services Québec.

Événement Ville Date Salon de l'emploi de L'Assomption Repentigny 28 mai Salon de l'emploi de Montcalm Saint-Lin-Laurentides 19 mai Salon de l'emploi des Moulins Terrebonne 13 et 14 mai Salon de l'emploi de D'Autray Berthierville 7 mai Salon de l'emploi de Joliette Joliette 14 mai Salon de l'emploi de Matawinie Rawdon et Saint-Félix-de-Valois 19 mai

Citation :

« Je tiens à souligner la collaboration des partenaires régionaux qui permettent la tenue de ces six salons de l'emploi sur le territoire de Lanaudière. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons offrir une réponse adaptée aux attentes des entreprises et des personnes en recherche d'un emploi. Ces moments de rencontre sont importants pour répondre aux besoins de main-d'œuvre auxquels fait face la région de Lanaudière et ainsi maintenir la vitalité économique de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Selon les estimations du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'ici 2025, la grande majorité des postes à pourvoir seront liés aux départs à la retraite. Cela représente 40 300 postes pour la région de Lanaudière.

Ces événements locaux sont financés dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, du Ministère, qui vise à aider les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Le soutien d'initiatives favorisant la rencontre d'employeurs et de travailleuses et travailleurs répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Les entreprises ou les personnes en recherche d'un emploi qui souhaitent obtenir plus d'information sur les mesures du Ministère peuvent en tout temps joindre une conseillère ou un conseiller aux entreprises ou une agente ou un agent d'aide à l'emploi au bureau de Services Québec le plus près.

Pour en savoir davantage sur les salons de l'emploi de Lanaudière, visitez le emploislanaudiere.com.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration