Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 200 000 $ pour soutenir la phase deux de l'Observatoire de l'action communautaire autonome

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 200 000 $ pour contribuer à la réalisation de la phase deux de l'Observatoire de l'action communautaire autonome (ACA).

Dans cette phase, l'Observatoire vise l'élaboration d'une structure pérenne et le déploiement d'outils de recherche permettant de produire des données quantitatives comparables dans le temps sur le milieu communautaire. La phase deux permettra aussi la réalisation d'un projet de recherche sur des enjeux ciblés.

Créé au printemps 2020 dans le cadre d'un partenariat entre le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC), l'Observatoire de l'ACA est un projet de recherche-action qui a d'abord été mis sur pied afin de documenter les répercussions de la crise sanitaire sur les groupes d'action communautaire autonome et les personnes qu'ils soutiennent. La phase deux de l'Observatoire vise à en élargir le champ d'action et à voir comment l'expertise acquise pourrait servir de façon plus large au milieu de l'action communautaire.

Citation

« Alors que la pandémie venait compliquer grandement le travail des organismes communautaires, l'Observatoire de l'action communautaire autonome a rapidement permis de comprendre les répercussions de la crise sanitaire sur ce secteur et de diffuser divers outils d'information aux organismes communautaires afin de les aider à gérer la situation. L'approche originale utilisée et les moyens mis en œuvre ont vite montré la pertinence de cette initiative; c'est pourquoi il est important de donner une portée plus large à l'Observatoire. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel, avec une énergie remarquable, pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre société. Notre gouvernement travaille très fort pour renforcer son intervention dans le domaine de l'action communautaire et nous aurons d'ailleurs d'autres annonces importantes à faire bientôt. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le soutien financier est accordé dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et bénévole - Volet Recherches et études.

L'aide financière répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019‑2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit développer des approches innovantes.

Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) représente 61 regroupements et organismes nationaux et rejoint au-delà de 4 000 organismes communautaires, tandis que la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) regroupe 67 corporations de développement communautaire et rassemble plus de 2 500 organismes communautaires.

Le soutien offert s'inscrit dans la continuité des travaux d'élaboration d'un plan d'action gouvernemental en action communautaire.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796