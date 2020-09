Le ministre Jean Boulet annonce plus de 600 000 $ pour développer les transports actifs dans la ville de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 614 250 $ à la Ville de Trois-Rivières pour l'aménagement du parc des Coteaux, le nouveau parc linéaire qui longera le boulevard des Chenaux. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qui en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

L'aide financière gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). Estimé à près de 1,3 M$, ce projet de parc linéaire consiste en un parcours asphalté de 2,8 kilomètres. Il sera aménagé sous les lignes de haute tension d'Hydro-Québec et reliera les rues De Normanville et Papineau. Sur le trajet, qui croisera plusieurs parcs et espaces verts, du mobilier urbain sera installé et des aménagements paysagers seront réalisés.

« Notre gouvernement est fier de contribuer au développement de nouvelles infrastructures qui favoriseront la mobilité durable et qui bénéficieront à l'ensemble de la population. Les choix de modes de transport qui s'offrent aux résidentes et résidents de la ville de Trois-Rivières seront ainsi bonifiés, et je suis certain que cette initiative encouragera plusieurs personnes à opter pour les transports actifs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis ravi de l'aide octroyée pour le développement des transports actifs dans notre région. Cette aide financière aura d'importantes répercussions sur la qualité de vie de la population en créant des environnements favorables aux modes de vie physiquement actifs, sans compter que le projet entraînera également des retombées économiques et sociales bénéfiques pour la ville de Trois-Rivières. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le TAPU vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux déplacements des personnes.

Ce programme finance les infrastructures de transport actif réalisées par les municipalités à hauteur de 50 % des dépenses admissibles et dispose d'une enveloppe budgétaire de 56 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

développer et améliorer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concurrentiels et complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain;



améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo.

Il est en lien direct avec la Politique de mobilité durable - 2030, notamment dans le cadre d'interventions en transport actif qui visent, entre autres, à soutenir les municipalités dans l'adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.

Au cours de l'année 2019-2020, près de 18 M$ ont été accordés à plus de 80 projets dans le cadre de ce programme. Pour l'année en cours, ce sont près de 15 M$ qui seront octroyés par le gouvernement afin de réaliser plus de 60 projets de transport actif. De nombreuses pistes cyclables pourront ainsi voir le jour partout au Québec.

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains

