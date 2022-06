Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de près de 900 000 $ pour dynamiser le développement de l'emploi et de la main-d'œuvre dans le secteur culturel

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 899 870 $ à Compétence Culture, le comité sectoriel de main-d'œuvre en culture, pour la création de la Table de concertation et des rassemblements, qui vise à identifier des solutions concrètes pour la création et le maintien d'un milieu de travail sain et dynamique en culture.

Le projet Culture en action a été lancé par Compétence Culture pour discuter des enjeux qui touchent le milieu culturel, notamment au regard de la formation, du développement des compétences, de l'inclusion pour une main-d'œuvre qualifiée, plurielle et diversifiée, de l'amélioration du filet social ainsi que des conditions de travail. Au terme de la démarche, Compétence Culture déposera un plan d'action détaillé qui s'articulera autour des grands changements souhaités par le collectif.

Citations

« Le secteur culturel est en transformation et doit, lui aussi, s'adapter aux grandes tendances qui secouent tous les secteurs d'activité économique, notamment sur les plans social, démographique et technologique, mais aussi aux nouveaux rapports au travail et aux pratiques de gestion. Les difficultés d'attraction, de recrutement et de rétention de la main‑d'œuvre constituent un frein important au développement du milieu culturel québécois. C'est pour cette raison qu'il importe de soutenir des initiatives de concertation comme celle de Compétence Culture, qui permettront à tous les acteurs du secteur culturel de réfléchir à des stratégies qui contribueront au dynamisme et au rayonnement de la culture québécoise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'industrie culturelle est florissante et les productions et les artistes québécois nous rendent si fiers! C'est pourquoi notre gouvernement fournit au milieu les outils nécessaires pour qu'il développe les meilleures solutions pour relever les défis de main‑d'œuvre auxquels nous faisons face. Je remercie le ministre Boulet et Compétence Culture pour leurs efforts en ce sens. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale finance un volet du projet de Compétence Culture, soit 83 % de la subvention accordée pour la création de la Table de concertation et des rassemblements, lequel projet mènera à la mise en place d'un plan d'action sur trois ans.

Compétence Culture voit à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies assurant le développement et la reconnaissance des compétences des artistes et des travailleuses et des travailleurs culturels tout au long de leur carrière.

Il exerce un rôle majeur dans le développement des compétences favorisant l'accès et le maintien en emploi ou en activité, en plus de voir à l'implantation de meilleures pratiques en gestion des organisations, en gestion des ressources humaines ainsi qu'en gestion de carrière artistique.

Le projet de Compétence Culture répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

