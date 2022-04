Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 890 000 $ pour la création d'emplois destinés aux personnes handicapées en Montérégie

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, annoncent une aide financière de 890 141 $ pour la création de 26 postes destinés aux personnes handicapées au sein des Ateliers Transition, organisme nouvellement reconnu comme entreprise adaptée dans la région de la Montérégie.

Cette aide financière permettra aux Ateliers Transition de soutenir la création de ces 26 nouveaux emplois tout en continuant d'accompagner plus de 50 personnes déjà en poste. Cet organisme sans but lucratif, fondé en 1987 à Saint-Hyacinthe, se spécialise dans le déchiquetage de documents confidentiels ainsi que dans le service de cueillette de déchiquetage et de récupération. Il propose également des travaux de sous-traitance.

Le soutien financier annoncé par le ministre est offert dans le cadre du Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA), qui permet de soutenir la création d'emplois à long terme adaptés aux personnes handicapées au sein d'entreprises et d'organisations accréditées à cette fin.

Citation

« Le Québec a besoin de tous ses talents, et les personnes handicapées ont un potentiel énorme que nous avons avantage à intégrer au marché du travail. C'est d'ailleurs ce que les entreprises adaptées comme les Ateliers Transition font avec brio, soit d'offrir à des travailleuses et des travailleurs vivant avec un handicap la possibilité de se réaliser au sein de milieux stimulants, ouverts et à l'écoute de leurs besoins. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« J'ai travaillé très fort afin que l'organisme Ateliers Transition soit reconnu comme entreprise adaptée. Grâce à l'appui de mon gouvernement, 26 personnes handicapées du grand Saint-Hyacinthe pourront s'épanouir dans un climat de travail sain et stimulant. Bravo à tous ces employés qui, jour après jour, nous rappellent que nous devons continuer de les impliquer dans nos projets. Je tiens également à remercier M. Yves St-Arnaud qui a mis tout son cœur dans le développement de cet organisme pendant de nombreuses années. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants

Le PSEA vise à soutenir la création d'emplois pour les personnes handicapées au sein des entreprises en offrant un soutien financier pour les frais salariaux et les dépenses connexes liés à l'embauche, notamment la mise en place de mesures d'adaptation exigées par les incapacités des personnes en fonction de leurs postes respectifs.

Les entreprises admissibles au PSEA doivent employer en tout temps au moins 60 % de personnes handicapées ne pouvant pas travailler dans des conditions standards et doivent offrir des emplois utiles et rémunérés dans une perspective à long terme.

Cet investissement répond aux objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de développer des approches innovantes et de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796