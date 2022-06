Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 1,5 million de dollars pour la formation de 300 nouveaux travailleurs et travailleuses chez Accenture

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de plus de 1,5 million de dollars pour soutenir la formation de 300 personnes qui travailleront au nouveau centre de technologie et d'innovation d'Accenture.

La création de ce centre de technologie et d'innovation au Québec permettra à Accenture de répondre à la demande accrue d'expertise et de nouveaux services en solutions technologiques et innovantes dans différentes industries. Pour ce faire, l'entreprise mettra en œuvre un projet de formation d'envergure pour ses 300 futurs employés pour qu'ils acquièrent des compétences pointues en solutions technologiques, par exemple, en infonuagique, en intelligence d'affaires ou en sécurité.

La somme accordée dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises représente 50 % des frais de formation liés au projet.

Citation

« Le soutien à la formation et au rehaussement des compétences est primordial dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Ce soutien incite aussi les investisseurs à choisir le Québec, comme c'est le cas pour Accenture, avec la création du centre de technologie et d'innovation. La mesure de formation de la main-d'œuvre viendra ainsi encourager la création de 300 emplois de qualité bien rémunérés et présentant de bonnes perspectives. Notre gouvernement est heureux de contribuer à une présence accrue, au Québec, de ce chef de file mondial et, ainsi, de participer à la prospérité de notre économie pour les années à venir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Accenture est une entreprise d'envergure mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, Accenture offre des services de stratégie et services-conseils et de technologies et opérations et le service multifonctionnel Accenture Song, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. L'entreprise est établie au Québec depuis 1989 et son bureau de Montréal emploie actuellement plus de 650 personnes.

La mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, financée par le Fonds de développement du marché du travail, vise à soutenir le développement des compétences des personnes pour assurer la pérennité des emplois et développer des expertises au sein des entreprises.

Le soutien des travailleuses et des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie , Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796