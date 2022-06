Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution d'une somme de 4,5 millions de dollars pour favoriser l'intégration au marché du travail des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme son engagement à favoriser l'intégration au marché du travail des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Il lancera un appel de projets destiné aux organismes spécialisés en employabilité ayant une expertise en la matière ainsi qu'à tout autre organisme ayant réalisé des projets avec des personnes ayant un TSA.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 4,5 millions de dollars, l'appel de projets donnera la possibilité aux organismes de partout au Québec possédant une expertise en la matière d'explorer et de proposer de nouveaux projets pour favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes ayant un TSA.

Les propositions pourraient notamment viser

le développement de l'employabilité ou des compétences;

la sensibilisation des personnes ayant un TSA à occuper un emploi;

la valorisation de cette main-d'œuvre auprès des entreprises;

la réalisation de recherches afin de mieux connaître le profil d'employabilité de ces personnes.

L'organisme SPHERE, qui fait partie de l'écosystème des partenaires du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale depuis le 1er avril 2020, sera responsable de coordonner cet appel de projets ponctuel.

Citation

« Avec cet appel de projets, notre gouvernement souhaite mettre en place des projets novateurs pour que les personnes ayant un TSA aient la chance de s'intégrer durablement à un emploi et de participer activement à la société. Il est essentiel de valoriser l'apport de toutes les personnes au marché du travail, particulièrement dans un contexte où les entreprises de tous les secteurs sont aux prises avec des difficultés de recrutement. J'invite les organismes concernés à saisir cette occasion et à présenter des projets porteurs et créatifs pour favoriser l'employabilité des personnes qui ont le désir de contribuer à la prospérité du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

L'organisme SPHERE a pour mission de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap professionnel résultant d'une condition physique, mentale ou intellectuelle particulière. Les personnes ayant un TSA représentent 15 % de sa clientèle.

Les détails concernant l'appel de projets seront communiqués ultérieurement. L'acceptation des propositions se fera jusqu'à l'épuisement du budget de 4,5 millions de dollars, réparti sur deux années financières, soit 2022- 2023 et 2023-2024.

2023-2024. L'appel de projets répond aux objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de développer des approches innovantes et de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

