Le ministre Jean Boulet annonce l'ajout de nouveaux services en prévention et en amélioration des relations du travail

QUÉBEC, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce la bonification des services en prévention et en amélioration des relations du travail offerts partout au Québec aux entreprises et organisations syndiquées de toute taille.

À compter d'aujourd'hui, deux nouvelles formations sont proposées pour mieux répondre aux besoins actuels et évolutifs des clientèles patronale et syndicale :

Gestion efficace des griefs et médiation préarbitrale de griefs;

Bien-être au travail : « Se mobiliser pour faire une différence ».

Ces deux formations permettront aux clientèles ciblées d'amorcer une réflexion sur le développement d'une dynamique collaborative et de renforcer positivement l'expérience employé. En plus d'enrichir une offre de services diversifiée visant à prévenir les conflits, ces nouvelles formations contribueront à favoriser des milieux de travail sains, agissant ainsi sur la capacité des organisations à retenir et à recruter du personnel. Des relations du travail harmonieuses et de qualité sont bénéfiques tant pour les employeurs que pour les employés.

En plus de ces formations, rappelons que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale offre notamment les services de ses médiateurs-conciliateurs, qui accompagnent les parties dans le règlement de leurs désaccords, favorisent la conciliation de leurs intérêts et concourent à l'émergence de pistes de solutions porteuses et satisfaisantes pour chacune d'elles. Leurs interventions visent l'établissement de relations du travail harmonieuses par le renforcement de la relation de confiance et de respect. Parce que, à la mise en place de bonnes relations, on y travaille ensemble!

Citation

« L'amélioration des relations du travail et le maintien d'un bon climat de travail sont des facteurs importants pour contrer les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Il faut instaurer une culture de prévention des conflits au Québec, et la bonification apportée à notre offre de services en amélioration des relations du travail s'inscrit dans cet objectif. En plus d'être gratuits, ces services peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des associations syndicales qui souhaitent les utiliser. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Les nouveaux services s'ajoutent à celui mis en place en novembre 2021, soit un nouveau service diagnostique concernant le bilan de santé des relations du travail, ainsi qu'à deux nouvelles formations, l'une portant sur la réussite d'une négociation de convention collective et l'autre, sur la civilité au travail. D'autres formations et services s'y ajouteront à l'automne 2022.

L'équipe du Ministère est formée de près de trente spécialistes en médiation-conciliation qui sont des experts neutres et impartiaux. Ces personnes interviennent sans frais dans les milieux de travail syndiqués de tous les secteurs économiques et partout au Québec, autant dans les petites que dans les grandes organisations privées, publiques ou parapubliques, à l'exclusion des milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Les services en prévention et en amélioration des relations du travail répondent à un objectif du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit l'atteinte de conditions de travail satisfaisantes et de relations du travail harmonieuses au Québec.

Pour plus d'information, consultez la page des services en prévention et en amélioration des relations du travail.

