Le ministre irlandais responsable de la promotion du commerce effectue une visite de commerce et d'investissement au Canada

Les entreprises irlandaises investissent de plus en plus sur le marché canadien : plus de 500 entreprises clientes d'Enterprise Ireland ont fait des affaires au Canada ces dernières années, employant plus de 6 000 personnes au Canada. En 2020, les entreprises irlandaises ont exporté pour plus de 1,7 milliard d'euros de marchandises au Canada.

Les faits saillants de la visite commerciale sont les suivants :

Le lancement officiel sur le marché de la société de technologie financière irlandaise Swoop Funding, une plateforme de mise en relation qui aide les entreprises en démarrage et les PME à accéder à des financements sous forme d'actions, de financement et de subventions;

Des annonces de contrats multisectoriels entre les clients d'Enterprise Ireland et leurs partenaires commerciaux canadiens;

La participation à un groupe consultatif sur les soins de santé avec des leaders d'opinion clés du secteur des soins de santé au Canada et à un événement de vente au détail aux consommateurs à l'Irish Design House.

« Je suis ravi d'être ici au Canada, pour notre première mission commerciale au pays depuis 2019. Nous avons beaucoup de chance d'avoir pu entretenir des relations solides avec le Canada, tant sur le plan culturel qu'économique, depuis de nombreuses années », affirme Robert Troy, ministre d'État au ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi. « Cette visite commerciale est une occasion importante de renforcer nos relations tout en soulignant les nombreuses opportunités pour les entreprises canadiennes et irlandaises. Je me réjouis à l'idée d'organiser des visites commerciales plus fréquentes comme celle-ci afin de développer ces possibilités. »

« Au cours de ma visite, je rencontrerai un large éventail de représentants d'entreprises et j'apprendrai directement comment les entreprises irlandaises au Canada ont apporté des solutions innovantes à des défis sectoriels dans le pays, ainsi que leurs ambitions d'expansion et leurs plans de croissance futurs. Mon ministère, par l'intermédiaire de nos agences Enterprise Ireland et IDA, est ici pour fournir un soutien qui aidera les partenaires irlandais et canadiens à prospérer grâce aux opportunités et aux apprentissages. Alors que nous envisageons un avenir de reprise et de croissance après la pandémie, nous continuerons à soutenir les ambitions des entreprises irlandaises au Canada et à accueillir les intérêts commerciaux canadiens en Irlande. Je crois que nous pouvons tous bénéficier des forces que nous avons en commun dans un éventail de secteurs, notamment les services financiers, les sciences de la vie, l'agro-technologie et les technologies numériques. »

« Nous sommes particulièrement heureux d'ouvrir officiellement le deuxième bureau canadien d'Enterprise Ireland à Montréal », déclare Tom Cusack, responsable des ventes et des partenariats internationaux chez Enterprise Ireland. « Le Québec est un endroit unique avec une identité forte, une population admirable et offre d'excellentes opportunités d'affaires. L'occasion pour les entreprises irlandaises et canadiennes d'établir des partenariats solides et d'atteindre un succès mutuel n'a jamais été aussi grande. Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel pour les entreprises irlandaises d'explorer des opportunités inexploitées dans la deuxième plus grande province du Canada -- une région dynamique et vivante unique au pays. »

Le ministre inaugure le bureau d'Enterprise Ireland à Montréal

Soulignant l'intérêt pour les entreprises irlandaises de s'associer à des entreprises canadiennes établies au Québec, le ministre Troy inaugurera le nouveau bureau d'Enterprise Ireland à Montréal. Il s'agira du deuxième bureau de l'agence au pays, celle-ci étant présente à Toronto depuis 2006.

Saluant l'ouverture du nouveau bureau d'Enterprise Ireland à Montréal, le ministre Troy a déclaré : « Je suis ravi de voir Enterprise Ireland étendre sa présence à Montréal. En tant que cinquième région métropolitaine d'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide, et ayant beaucoup en commun avec l'Irlande, Montréal est un endroit idéal pour le nouveau bureau. C'est une excellente occasion de renforcer les relations et les partenariats entre nos deux pays et de soutenir les ambitions des entreprises irlandaises qui cherchent à diversifier leur marché et à exporter au Canada. »

La grande région de Montréal possède une solide expertise dans de nombreux secteurs où les entreprises irlandaises prospèrent, notamment le multimédia, les technologies numériques, les sciences de la vie, l'apprentissage en ligne, la cybersécurité, les technologies financières, les sciences biologiques, la transformation des aliments et l'aérospatiale. Avec une équipe croissante sur le terrain au Canada, Enterprise Ireland vise à renforcer les liens entre le Canada et l'Irlande afin de soutenir la cohorte croissante d'entreprises irlandaises innovantes qui fournissent des biens et des services pouvant servir le marché canadien.

L'Irlande est devenue une plaque tournante mondiale de l'innovation et de l'entrepreneuriat avec une spécialisation dans des secteurs importants et émergents tels que les centres de données, l'automobile et l'aviation, les sciences de la vie et la technologie agricole. Ces domaines de pointe s'alignent bien avec le profil du Québec en tant que leader de l'innovation et puissance industrielle.

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Europe fournit un cadre permettant aux intérêts irlandais d'investir davantage dans leurs partenariats avec le Canada. Les entreprises basées en Irlande et au Québec bénéficient d'avantages tels que l'absence de droits de douane, un accès plus facile aux marchés publics, etc.

Voici quelques exemples d'entrepreneurs irlandais et de leurs réussites canadiennes :

Xocean

Depuis l'ouverture de son bureau canadien en 2020, Xocean a mené à bien des missions d'hydrographie, d'inspection de pipelines et de caractérisation de sites. Au cours de cette période, l'entreprise s'est vu attribuer le projet XO-G2 dans le cadre du Canada's Ocean Supercluster.

Multihog

La ville de Laval, au Québec, est sur le point de devenir le plus grand propriétaire de flotte de machines Multihog au monde. Multihog, le fabricant irlandais de véhicules polyvalents, a poursuivi son expansion rapide au Québec. Multihog a signé un nouveau contrat avec la Ville de Laval pour neuf autres machines, d'une valeur de 1,3 million $, totalisant à près de 4 millions $ le contrat conclu avec la Ville de Laval au Québec.

Aerogen

Pendant la pandémie de COVID-19, trois hôpitaux ont utilisé l'Aerogen comme dispositif d'administration de médicaments en aérosol de choix pour les patients des services d'urgence, aux étages et aux unités de soins intensifs. L'objectif était de fournir aux patients ventilés et à ceux souffrant de problèmes respiratoires l'aérosolthérapie la plus efficace et la plus sécuritaire, ce qui a permis d'améliorer les soins dans leurs établissements et d'en minimiser l'escalade. L'Aerogen est maintenant utilisé dans toutes les provinces du Canada.

Combilift

Combilift révolutionne la façon dont les entreprises manipulent et entreposent les marchandises. L'entreprise connaît actuellement une croissance exponentielle au Canada (plus de 100 % d'ici la fin de l'année), considéré comme l'un de ses principaux marchés mondiaux pour sa croissance et son expansion futures.

Keenan

Fournissant une technologie d'alimentation de précision pour mélanger et préparer les aliments de façon optimale pour une performance animale maximale, Keenan annoncera la signature de sept nouveaux partenaires de vente et de service au Québec. Les technologies de Keenan gèrent quotidiennement l'alimentation de plus de 300 000 animaux dans des fermes du monde entier.

Samco Agricultural

Samco a connu une forte croissance au Canada en 2021. Leur dernière innovation, un semoir à maïs qui réduit de 30 % l'utilisation de paillage sans compromettre la performance des cultures, a connu une forte demande, avec des précommandes au Québec et en Alberta pour 2022.

ProDig Attachments

Ayant identifié le Canada comme un marché clé pour sa gamme d'accessoires agricoles et malgré les défis de la COVID-19 et son effet sur la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ProDig a procédé à ses premières expéditions vers le marché canadien en 2021 et a désigné deux sociétés d'importation et de distribution pour gérer ses ventes d'équipements agricoles à travers le Canada : North Valley Equipment (BC et AB) et Harco Ag (ON et QC).

À propos d'Enterprise Ireland

Enterprise Ireland est l'agence du gouvernement irlandais pour le commerce et l'innovation.

Nous investissons dans les entreprises irlandaises les plus innovantes à tous les stades de leur croissance et les mettons en relation avec des clients internationaux dans de nombreux secteurs.

Notre objectif est d'établir des relations commerciales fructueuses et à long terme entre des entreprises internationales et des partenaires irlandais.

Avec 40 bureaux dans le monde, les équipes d'experts industriels d'Enterprise Ireland consultent les entreprises internationales pour comprendre et résoudre leurs besoins commerciaux.

