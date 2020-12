QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, a procédé aujourd'hui à la nomination de M. Paul Girard à titre de négociateur. Le mandat de ce dernier sera d'identifier des pistes de solution aux enjeux de cohabitation entre la municipalité d'Oka et la communauté de Kanesatake.

Le ministre Lafrenière accorde une grande importance au maintien et au développement d'un climat harmonieux à Kanesatake et dans la région. À cet égard, il s'est dit préoccupé par les incidents qui sont survenus récemment dans la pinède à Kanesatake et par les enjeux entourant celle-ci. Cette question doit également être prise en charge par le négociateur.

Afin d'identifier des pistes concrètes de solutions à ces enjeux, le ministre a nommé M. Paul Girard, qui possède une riche expérience professionnelle qui lui permettra de réaliser cet important mandat. Ce dernier consistera à rencontrer les acteurs sur le terrain et à trouver des compromis. Ces actions viseront non seulement à assurer une meilleure concertation des milieux, mais également à favoriser des partenariats dans la région. M. Girard devra faire rapport au ministre responsable d'ici le 31 mars 2021.

