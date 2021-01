QUÉBEC, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les ministres des Finances se réuniront aujourd'hui dans le contexte d'une rencontre fédérale-provinciale-territoriale. Au nom de ses collègues des autres provinces et territoires1, le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, a transmis à la vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Mme Chrystia Freeland, une lettre portant sur les priorités dont les provinces et territoires souhaitent discuter lors de cette rencontre.

Ces priorités portent sur le besoin pressant d'augmentation du Transfert canadien en matière de santé (TCS), sur une hausse du financement fédéral en infrastructures publiques et dans les services publics clés, ainsi que sur un nouvel examen du programme de stabilisation fiscale.

En particulier, en ce qui concerne les transferts fédéraux en santé, les provinces et territoires demandent au gouvernement fédéral de procéder à l'injection de fonds dans le TCS afin de hausser la part du fédéral dans les dépenses de santé des provinces et territoires de 22 % à 35 %, un ratio qui devrait être maintenu à long terme à l'aide d'un facteur de progression annuel approprié.

Les premiers ministres des provinces et territoires souhaitent parvenir à une entente à long terme au sujet de ces priorités d'ici le prochain exercice financier. Les échanges des ministres des Finances contribueront à appuyer les discussions à venir des premiers ministres sur cette question.

La lettre transmise par le ministre des Finances du Québec à la ministre fédérale des Finances est disponible à l'adresse suivante :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_Lt_C_Freeland_20210115.pdf.

___________________________________

1 Terre-Neuve-et-Labrador a actuellement un gouvernement intérimaire jusqu'à la prochaine élection provinciale et n'est pas en mesure de participer.

